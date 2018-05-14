Mais de 200 presos no Espírito Santo após denúncias anônimas

Há 16 anos a polícia conta com a importante e secreta colaboração da população capixaba na solução de crimes. O Disque-Denúncia (181), conhecido pelo anonimato garantido, já ajudou a prender mais de 200 bandidos no Estado só nos três primeiros meses de 2018.





De acordo com o Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), de janeiro a março de 2018, foram 205 criminosos detidos com a ajuda do 181. Foram quase 10 mil denúncias registradas nesse período.

O gerente do Disque- Denúncia, delegado Paulo Expedicto Amaral Neto, contou que o serviço surgiu a partir da necessidade de criar um canal para que a população pudesse relatar, de forma segura, os crimes em que eram vítimas ou testemunhas.

Muitas vezes a vítima ou testemunha não quer se expor perante os autores do crime. Com o Disque-Denúncia, ela pode denunciar sem que precise se identificar ou ir na Polícia Civil ou Militar. Essa foi uma compreensão que a secretaria teve de que não se faz uma política de segurança de sucesso sem a participação efetiva da sociedade, explicou Expedicto.

O delegado completou que o mecanismo funciona da seguinte forma: a pessoa liga para o 181 e um operador call center terceirizado atende.

REGISTRO

De acordo com o tipo de crime relatado pelo colaborador, o funcionário terá um script de perguntas próprias, necessárias para vincular a ocorrência daquele caso. O serviço funciona por 24 horas.

A partir da denúncia, a Subsecretaria de Inteligência da Sesp tem que canalizar as informações através dos operadores, que são bem capacitados e monitorados por policiais. Passado por essa seleção, a denúncia é registrada, entra em um banco de dados e é distribuída para a unidade policial competente, seja Civil ou Militar, incluindo o Corpo de Bombeiros, contou.

Os registros também podem ser encaminhados para outras instituições que tenham interesse, como Ministério Público, Judiciário, órgãos ambientais e conselhos tutelares.

NÚMEROS

Expedicto contou que o volume de informações que chega pelo Disque- Denúncia é gigantesco. Há casos de informações falsas feitas para atrapalhar as investigações, porém, mais de 50% das denúncias são classificadas como procedentes.

Em casos de atendimentos emergenciais e de flagrante, o denunciante é orientado a ligar para o 190. Com anonimato 100% garantido, já recebemos pelo 181 informações sobre casos emblemáticos e de repercussão, como a localização dos acusados pela morte da médica Milena Gottardi, em setembro de 2017. Claro que as denúncias não substituem o trabalho policial, mas servem como parâmetro no planejamento de operações e nas representações de mandados de busca e apreensão.

NOVO APLICATIVO PARA QUEM QUER DENUNCIAR

Até o final de 2018, aquele que quiser fazer uma denúncia anônima não vai precisar nem mesmo falar sobre o assunto em voz alta. A Sesp está elaborando um aplicativo de celular onde as informações poderão ser passadas de forma on-line. De acordo com o gerente do Disque-Denúncia, o delegado Paulo Expedicto Amaral Neto, a Sesp está trabalhando para que o aplicativo seja lançado até o fim do segundo semestre.

Hoje o canal de denúncia é apenas por telefone. Queremos ampliar a possibilidade da participação popular, que hoje tem novos hábitos, como a internet. No aplicativo estamos desenvolvendo recurso criptografia, para garantir o anonimato. Também estamos trabalhando um layout amigável, que seja claro nas orientações passadas, afirmou.