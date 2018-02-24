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Prisão

Maior traficante de armas do Brasil é preso em Miami

Ele foi apontado em investigações da Desarme e da DRFC como o responsável pelo envio dos 60 fuzis apreendidos no Aeroporto do Galeão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 18:16

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 18:16

Frederik Barbieri. Empresário nos EUA Crédito: Reprodução
O carioca Frederik Barbieri, apontado como o maior traficante de armas do país e o responsável pelo carregamento de 60 fuzis apreendido ano passado no Galeão, foi preso na noite da sexta-feira (23), em Miami. De acordo com informações da TV Globo, ele estava em casa e foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos (ICE). Com a prisão, a polícia americana conseguiu barrar o envio de 40 fuzis para o Brasil. O traficante tinha dois mandados de prisão contra ele no Brasil.
Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas mantiveram intensa troca de informações com as agências americanas que permitiram a prisão. Eles chegaram a viajar para Miami, onde compartilharam dados e realizaram análises com os investigadores americanos.
"A prisão foi muito importante para acabar com um esquema sofisticado de envio de armas de guerra dos Estados Unidos para o Brasil. A captura possível devido a uma intensa troca de informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Desarme e DRFC) com as Polícias da Flórida e a ICE / HSI. Acreditamos que, com a prisão de Barbieri, a organização criminosa está desmantelada", afirmou o delegado Fabrício Oliveira, titular da Desarme.
Segundo o delegado, apesar do comércio de armas ser permitido nos Estados Unidos, Barbieri não era negociante legalizado e, por isto, foi preso como contrabandista. A partir da troca de informações entre as polícias brasileira e americana, foi possível fazer o rastreamento completo de parte dos fuzis apreendidos no Brasil.
"Algumas das armas, ele comprou no mercado formal. Aqui no Rio, estas armas são revendidas por cerca de R$ 50 mil.  explicou Fabrício Oliveira.
 
Barbieri é acusado de ter enviado para o Brasil, em maio do ano passado, 60 fuzis escondidos em uma carga de aquecedores de piscina. Foi a maior apreensão de fuzis da história no Aeroporto Internacional do Rio nos últimos dez anos. Ela só foi possível graças à investigação das duas delegacias do Rio. Entre os armamentos havia fuzis AK-47, AR-10 e G3, que só poderiam ser usados por tropas de elite.
Segundo a polícia, Barbieri entrou para o crime há cerca de 20 anos, negociando armas na Região Metropolitana. Depois de conseguir o green card, foi morar na Flórida com a família. No ano passado, a pedido do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA), a Justiça Federal determinou a prisão e a extradição de Frederik Barbieri. A decisão atendeu à manifestação do MPF/BA do dia 6 de junho que determinou, ainda, a inclusão do réu na difusão vermelha (red notice) da Interpol  uma espécie de lista de criminosos internacionais que permite que o acusado seja preso no exterior. Além da acusação de ser o dono da carga apreendida no Galeão no ano passado, Barbieri responde a ação penal movida pelo MPF em fevereiro de 2015, quando foi acusado de ser o responsável pelo envio de munições e acessórios para fuzis AK-47  arma de fogo de uso restrito no Brasil  de Miami para o Rio de Janeiro, sem autorização da autoridade competente. A carga foi apreendida pela Receita Federal no porto de Salvador em 2010. Apesar dos crimes cometidos no Brasil, sua extradição é complexa, uma vez que ele é naturalizado americano.
 
 

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