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Assalto

Mãe tem arma apontada para a cabeça na frente da filha em Vila Velha

Bandidos estavam 'uniformizados', tentando passar a imagem de que eram operários da construção civil

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 21:41
A vendedora foi abordada por bandidos com que usavam uniforme de trabalhadores da construção civil Crédito: Victor Muniz
Uma vendedora de 41 anos foi assaltada por bandidos que usavam uniforme de trabalhadores da construção civil, na porta da casa dela, por volta das 6 horas desta terça-feira (15) no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha.
A vítima ainda estava acompanhada da filha, de 4 anos, quando teve uma arma apontada contra ela e a bolsa com os pertences roubada. A vendedora contou, enquanto registrava ocorrência na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, que estava preparada para ir trabalhar e aguardava a van que buscaria a filha na porta de casa. Todo dia a van busca ela nesse horário. A gente fica na porta de casa esperando e depois eu vou para o ponto, pegar o ônibus para ir trabalhar, afirmou.
Neste momento ela afirmou que viu os dois homens entrando na Rua Joanópolis, com uniformes de pessoas que trabalham em obras, e chegou a desconfiar. Eu até pensei em voltar para casa nessa hora, com medo. Pensei que não me lembrava de nenhuma obra por perto ali no bairro. As roupas eram cinzas e com faixas luminosas, contou a vítima.
De acordo com a vendedora, os bandidos foram se aproximando, um deles sacou a arma e apontou. Enquanto isso o outro, de maneira calma, perguntou se o celular dela estava dentro da bolsa. Após a moradora confirmar que estava, o criminoso recolheu o objeto do ombro dela e agradeceu, antes de ir embora a pé, caminhando de maneira calma.
A filha da vítima sequer chegou a perceber o que estava acontecendo. Em seguida, a vendedora pegou um celular emprestado com um vizinho e ligou para o Ciodes 190. De acordo com ela, a viatura da Polícia Militar foi até o local, fez um patrulhamento, mas acabou não encontrando suspeitos na região.
A vendedora foi até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e registrou um boletim de ocorrência. Ela disse que só fez isso para não perder o dia de trabalho. Eu preciso justificar a minha falta. Somente por isso vim até a delegacia. Nós sabemos que a impunidade está gigante e não tem Justiça no nosso País, desabafou a vítima.

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