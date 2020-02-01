Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comoção

Mãe se desespera ao encontrar filho morto no meio da rua em bairro da Serra

Rapaz de 23 anos foi assassinado na Rua Corinthians, no bairro Palmeiras, momentos antes da festa de aniversário de 1 ano da filha

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 13:19
Mãe se desesperou ao encontrar o filho morto no bairro Palmeiras, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 23 anos foi morto com 14 tiros na noite desta sexta-feira (31), quando passava pela rua Corinthians, no bairro Palmeiras, na Serra. Após receber uma ligação, foi a mãe que encontrou o corpo de Willber Martins. Na hora do crime, a família se preparava para o aniversário de um ano da filha mais nova da vítima. Ninguém foi preso ainda.
O desespero da mãe comoveu a todos que foram para a rua para ver a movimentação. "Não faz isso comigo. Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui", ela repetia.
A família contou que Willber é morador do bairro Planalto Serrano, apesar de ter sido assassinado em Palmeiras. Antes de ir para o local, ele estava ajudando a organizar o que faltava para o aniversário da filha.
"Tava tudo prontinho, era só festejar. Na hora de vestir a roupa na menina e a mãe chegar com o bolo, a mãe dele recebe uma ligação falando que tinham acabado de matar ele", contou uma tia, que preferiu não se identificar.
Willber deixa uma filha de um ano e outra de cinco anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A família contou que não sabe a motivação do crime. A Polícia Militar também não deu detalhes sobre isso e nem como ele foi morto. Muitas cápsulas foram recolhidas pela perícia da Polícia Civil na rua.
O crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações de suspeitos.
Além da criança de um ano, Wilber deixou outra filha, de cinco anos de idade. O corpo do rapaz foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
(Com informações do G1 ES)

Veja Também

Mulher detida por chamar meninos de macacos em ônibus na Serra é liberada

Médica é assaltada ao chegar para trabalhar em unidade de saúde na Serra

Vídeo: policial militar reage a assalto e mata dois suspeitos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados