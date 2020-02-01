Mãe se desespera ao encontrar filho morto no meio da rua em bairro da Serra

Mãe se desesperou ao encontrar o filho morto no bairro Palmeiras, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 23 anos foi morto com 14 tiros na noite desta sexta-feira (31), quando passava pela rua Corinthians, no bairro Palmeiras, na Serra. Após receber uma ligação, foi a mãe que encontrou o corpo de Willber Martins. Na hora do crime, a família se preparava para o aniversário de um ano da filha mais nova da vítima. Ninguém foi preso ainda.



O desespero da mãe comoveu a todos que foram para a rua para ver a movimentação. "Não faz isso comigo. Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui", ela repetia.

A família contou que Willber é morador do bairro Planalto Serrano, apesar de ter sido assassinado em Palmeiras. Antes de ir para o local, ele estava ajudando a organizar o que faltava para o aniversário da filha.

"Tava tudo prontinho, era só festejar. Na hora de vestir a roupa na menina e a mãe chegar com o bolo, a mãe dele recebe uma ligação falando que tinham acabado de matar ele", contou uma tia, que preferiu não se identificar.

Willber deixa uma filha de um ano e outra de cinco anos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A família contou que não sabe a motivação do crime. A Polícia Militar também não deu detalhes sobre isso e nem como ele foi morto. Muitas cápsulas foram recolhidas pela perícia da Polícia Civil na rua.

O crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações de suspeitos.

Além da criança de um ano, Wilber deixou outra filha, de cinco anos de idade. O corpo do rapaz foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.