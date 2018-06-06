Mãe que deixou filho na BR 101 também foi estuprada pelo pai e irmão

Criança é encontrada após ser deixada em avenida na Serra Crédito: Twitter/cappixaba

A Polícia Civil concluiu que a argentina de 29 anos, que deixou o filho, de três anos, em um ponto de ônibus às margens da BR 101 na Serra, não cometeu crime de abandono. O inquérito que investigava a conduta da mãe foi fechado nesta terça-feira (05) e remetido à Justiça. O caso aconteceu na tarde do dia 18 de maio.

A mulher conseguiu na justiça a guarda do filho e a autorização para que os dois deixassem o Brasil e seguissem para a cidade de Córdoba, na Argentina, onde já estão morando desde o final do mês passado.

Para a polícia, ficou comprovado que a mãe só queria proteger a criança ao deixá-la na BR 101. A mulher fugiu da fazenda onde morava com a família, em Itacaré, na Bahia, ao descobrir que o pai dela abusava sexualmente do neto. Ela, inclusive, também era estuprada por ele e pelo irmão.

O CASO

A criança foi deixada em um ponto da BR 101, e a cena foi vista por um motorista de aplicativo que acionou a polícia. O menino, de três anos, foi conduzido para o Juizado e, posteriormente, para um abrigo. Horas depois a mãe do pequeno foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da mesma rodovia, só que na cidade de Fundão, em aparente surto e conduzida para um hospital psiquiátrico.

Na última semana, em depoimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, realizada em Vitória, a mulher relatou que quando deixou o menino na BR fugia do sítio do pai, em Itacaré, Bahia, e que a criança era abusada pelo avô, pela mulher dele e também pelo tio. No mesmo dia, avô e tio foram presos durante depoimento. A mulher casada com o avô materno não estava presente e é considerada foragida. Na mesma ocasião, foi informado que a polícia baiana teria cumprido mandado de busca e apreensão na fazenda do avô, onde teriam sido encontradas armas.

O processo criminal sobre as acusações de abusos contra a criança e a presença de armas na fazenda onde mora o avô materno da vítima continuará tramitando na área criminal da comarca de Itacaré, na Bahia.

VÍDEOS DA CPI

A prisão do avô



