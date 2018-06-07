Mãe morre após saber que filho PM foi executado no RJ

PM Douglas Fontes foi executado em tentativa de assalto Crédito: Reprodução

O policial militar Douglas Fontes, lotado no 15º BPM (Caxias), morreu baleado na madrugada desta quinta-feira após uma tentativa de assalto em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e encontrou o agente de 35 anos já morto no local.

A assessoria da Polícia Militar confirmou que a mãe do policial passou mal ao saber da notícia da morte do filho. Ela chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí, em Caxias, mas não resistiu e morreu.

Mãe de PM declarava seu amor pelo filho no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook

Fontes foi abordado por criminosos, que tentaram roubar seu veículo na Avenida Rio Branco. Dois deles estariam armados com fuzis. Segundo uma testemunha, os bandidos viram a arma do policial e abriram fogo contra a vítima, que morreu atingida pelos disparos. O agente estava acompanhado da namorada no momento da execução.