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Violência

Mãe morre após saber que filho PM foi executado no RJ

Agente estava com a namorada no momento de tentativa de assalto

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 14:05
PM Douglas Fontes foi executado em tentativa de assalto Crédito: Reprodução
O policial militar Douglas Fontes, lotado no 15º BPM (Caxias), morreu baleado na madrugada desta quinta-feira após uma tentativa de assalto em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e encontrou o agente de 35 anos já morto no local.
A assessoria da Polícia Militar confirmou que a mãe do policial passou mal ao saber da notícia da morte do filho. Ela chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí, em Caxias, mas não resistiu e morreu.
Mãe de PM declarava seu amor pelo filho no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook
Fontes foi abordado por criminosos, que tentaram roubar seu veículo na Avenida Rio Branco. Dois deles estariam armados com fuzis. Segundo uma testemunha, os bandidos viram a arma do policial e abriram fogo contra a vítima, que morreu atingida pelos disparos. O agente estava acompanhado da namorada no momento da execução.
Fontes, que atuava há 12 anos na corporação, é o 54º policial militar morto em situação violenta no Rio em 2018.

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