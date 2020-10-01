Vídeo mostra momento em que casal rouba perfumes de loja, dentro de shopping de Vitória Crédito: Reprodução / Vídeo

Your browser does not support the audio element. Mãe, filho e sobrinha são suspeitos de furtar perfumes em loja de Vitória

Três pessoas de uma mesma família são suspeitas de furtar nove frascos de perfume em uma loja de um shopping no bairro Jardim Camburi, em Vitória , totalizando um prejuízo de mais de mil reais. O crime aconteceu no dia 11 de setembro.

"Foi essencial para a descoberta dos autores e o 181 (disque-denúncia) foi muito importante porque a população tem colaborado com as denúncias. Assim que a imprensa divulgou as imagens, recebemos várias denúncias e nossos policiais fizeram algumas buscas, inclusive em redes sociais, para localizar os autores", afirmou o delegado em entrevista para a TV Gazeta.

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A polícia, então, descobriu que as três pessoas suspeitas são da mesma família: a mãe, de 49 anos; o filho, de 26 anos; e a sobrinha, de 38 anos. "A equipe ficou surpresa porque você tem a mãe que tenta distrair a vendedora quando ela está no caixa. Já o filho e a sobrinha ficaram com a função de subtrair os objetos. É um caso raro que a gente não vê todos os dias: a mãe furtando junto com o filho e a sobrinha. Você percebe que é uma família voltada para o cometimento de crimes", destacou Fabiano.

Segundo o delegado, o trio mora em Vitória e já prestou esclarecimentos na delegacia. A mulher de 38 anos assumiu a autoria do furto e alegou ser dependente química. Já o homem e a mãe dele tentaram negar envolvimento no crime, mas as imagens deixam claro que os três agiram em conjunto, esclareceu o delegado.

LIBERADOS

Segundo o delegado, a mãe e a sobrinha têm outras passagens pela polícia por furto. A Polícia Civil informou que os três foram liberados porque não houve flagrante no momento da detenção. Eles vão ser indiciados por furto qualificado e podem pegar uma pena de até 8 anos de prisão.

As imagens mostram quando a senhora pega o perfume e joga dentro da bolsa, enquanto a mulher distrai a vendedora. Ela olha, aproveita que a vendedora está distraída e coloca mais perfume na bolsa. Quando a bolsa está cheia, a mulher ainda esconde perfumes no meio das pernas. Um homem fica próximo a ela durante toda a ação. O casal levou pelo menos sete perfumes, que estão entre os mais caros da loja.