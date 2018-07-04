Carapina Grande

Mãe entrega à polícia filho de 17 anos acusado de assassinato na Serra

O delegado solicitou à Justiça a internação provisória do adolescente

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 01:20

Redação de A Gazeta

Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 17 anos confessou ter assassinado o atendente de lanchonete Willian Fontes Pinto da Silva, 23 anos, após confundi-lo com traficantes rivais, na noite da última sexta-feira (29), em Carapina Grande, na Serra. Ele foi levado pela própria mãe à delegacia, que o entregou à polícia.
Segundo informações da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCVV) de Serra, Willian estava trabalhando em uma lanchonete, no bairro André Carloni, quando recebeu uma ligação afirmando que o pai estava passando mal em um bar, no bairro Carapina Grande. Ao chegar no local, porém, o pai dele não estava, momento em que o adolescente se aproximou, de bicicleta, e efetuou um disparo, contou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DCCV.
O tiro de revólver calibre 38 atingiu Willian na boca. Ele morreu no local. O atendente não possuía passagens pela polícia e trabalhava com familiares na lanchonete. Na tarde de terça-feira (3), após equipes da DCCV Serra irem ao bairro em busca do suspeito, a mãe do adolescente o entregou para a polícia.
Ela levou o adolescente à delegacia. Em depoimento, o menor de idade confirmou que disparou contra Willian pois o confundiu com traficante do grupo rival e que, por vir sofrendo ameaças, decidiu atirar contra a vítima, detalhou Sandi Mori.
O delegado solicitou à Justiça a internação provisória do adolescente, a qual foi concedida. Ao final do dia, o menor de idade foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

