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Polícia

Mãe é presa após jogar filha no meio da rua em São José do Calçado

Um carro quase atropelou a criança, de apenas oito meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 17:58

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 17:58

Fachada da Delegacia de Alegre, onde o crime foi registrado Crédito: Divulgação
Uma mulher de 25 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (01) após ser denunciada por abandonar a filha, de apenas oito meses, no meio da rua em São José do Calçado, na Região do Caparaó. Na delegacia, ela negou o crime. A criança está sob os cuidados de familiares.
Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 16h. Populares contaram à polícia que a mulher havia brigado com o marido por ele ser usuário de drogas e saído para a rua com a criança, no bairro João Marcelino de Freitas.
Ela teria jogado a menina no meio da rua. Uma caminhonete, que passava naquele momento, quase atropelou a criança. O motorista teria advertido a mãe, mas ela, segundo populares, ignorou o aviso. Após o fato, ela recolheu a menina. Porém, voltou à rua e deixou a criança novamente no chão.
Indignados com a situação, moradores acionaram uma viatura da Polícia Militar que estava próximo ao local. A mulher e a criança foram encaminhadas à delegacia regional de plantão, em Alegre.
Ao delegado de plantão, a mulher negou que tenha largado a menina na rua, e afirmou que as testemunhas estavam inventando toda a história. Apesar disso, foi autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
O Conselho Tutelar do município informou que a menina foi entregue aos cuidados do pai. O caso será encaminhado ao Ministério Público e a família monitorada pelo Conselho Tutelar. A mulher é mãe de outras duas crianças, que ficam sob os cuidados da avó.

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