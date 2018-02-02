Mãe é presa após jogar filha no meio da rua em São José do Calçado

Fachada da Delegacia de Alegre, onde o crime foi registrado Crédito: Divulgação

Uma mulher de 25 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (01) após ser denunciada por abandonar a filha, de apenas oito meses, no meio da rua em São José do Calçado, na Região do Caparaó. Na delegacia, ela negou o crime. A criança está sob os cuidados de familiares.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 16h. Populares contaram à polícia que a mulher havia brigado com o marido por ele ser usuário de drogas e saído para a rua com a criança, no bairro João Marcelino de Freitas.

Ela teria jogado a menina no meio da rua. Uma caminhonete, que passava naquele momento, quase atropelou a criança. O motorista teria advertido a mãe, mas ela, segundo populares, ignorou o aviso. Após o fato, ela recolheu a menina. Porém, voltou à rua e deixou a criança novamente no chão.

Indignados com a situação, moradores acionaram uma viatura da Polícia Militar que estava próximo ao local. A mulher e a criança foram encaminhadas à delegacia regional de plantão, em Alegre.

Ao delegado de plantão, a mulher negou que tenha largado a menina na rua, e afirmou que as testemunhas estavam inventando toda a história. Apesar disso, foi autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.