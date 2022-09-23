Mãe e filho com sinais de desnutrição são resgatados de cárcere privado em Cariacica

Policiais foram resgatados por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) Crédito: Divulgação/PC

Uma mulher de 25 anos e o filho dela, de seis anos, que eram mantidos em cárcere privado em uma residência no bairro Nova Brasília, em Cariacica, foram resgatados por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na tarde desta quinta-feira (22).

Após uma informação que chegou via Disque-Denúncia 181, os policiais foram ao local e constataram o fato. Mãe e filho viviam em uma quitinete em condições insalubres, janelas e portas gradeadas, sem alimentos e foi constatado que a criança não frequenta a escola. Os dois foram encaminhados à Deam de Cariacica.

"Durante as oitivas, ela informou que vive com seu companheiro e que frequentemente sofria ameaças de morte, que ele dizia que a mataria caso ela fosse embora de casa. Informa, também, que já sofreu agressões físicas. Ela não soube detalhar por quanto tempo estava em cárcere privado", conta a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica, delegada Millena Chaves.

Os policiais constaram que tanto a mãe quanto a criança apresentavam sinais de desnutrição. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. Não há informações se, além de companheiro da mulher, o homem também é pai da criança. Um inquérito policial sobre o fato foi instaurado e e mãe e filho foram encaminhados para casa de familiares.