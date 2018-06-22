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Conceição da Barra

Mãe de bebê morto no Norte do ES é retirada de velório pela polícia

A principal suspeita é de que Miquéias Torres Marques tenha sido espancado até a morte

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 16:25
Bebê morreu a caminho da unidade de saúde Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
A adolescente de 16 anos, mãe do bebê Miquéias Torres Marques, de oito meses, que foi levado morto ao Pronto Socorro de Braço do Rio, em Conceição da Barra, com suspeita de espancamento, prestou depoimento nesta quinta-feira (21) na delegacia do município.
A mãe estava no velório da criança na tarde de quinta-feira (21), que acontecia em uma igreja evangélica no bairro São Jorge, no município, quando foi levada do local pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, para prestar depoimento na delegacia.
O pai da criança, que 18 anos, já havia sido ouvido pela polícia na quarta-feira (20), dia em que a criança chegou à unidade de saúde com hematomas pelo corpo. A principal suspeita é de que o bebê tenha sido espancado até a morte.
Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados para irem até o Pronto Atendimento, onde a criança  que foi levada pelo pai  teria chegado morta. Na unidade de saúde, o médico de plantão tinha confirmado que o bebê já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada. 
POLÍCIA CIVIL
Questionada sobre o depoimento da mãe e o andamento da investigação, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que a causa da morte segue sob investigação da delegacia de Conceição da Barra e, no momento, demais informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do caso.
A assessoria da PM informou que "no dia do fato, a Polícia Militar encaminhou para à Delegacia da Polícia Civil o pai da criança. A ocorrência foi entregue na quarta-feira para investigação da Polícia Civil".
 
 

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