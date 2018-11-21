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Caso de Polícia

Mãe de aluno e diretora de creche se agridem em Baixo Guandu

Testemunhas conseguiram separar as mulheres antes da chegada da polícia ao local; as duas foram levadas para a delegacia

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 18:21
15ª Delegacia Regional em Colatina, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Brunela Alves
Uma mãe de aluno e a diretora de uma creche em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, se agrediram após uma discussão e foram parar na delegacia.
A Polícia Militar (PM) informou que foi chamada para atender uma ocorrência no bairro Santa Mônica, na tarde de terça-feira (20), em que a mãe de uma criança foi até uma creche, para pegar a filha ao final do dia e tentar conversar com a diretora.
A mãe, de 27 anos, informou que aproveitou para tirar satisfação com a diretora porque, segundo ela, duas assistentes sociais do Conselho Tutelar a procuraram no trabalho por conta de uma denúncia de maus-tratos contra a filha. 
A diretora informou que foram os próprios familiares da criança que teriam feito a denúncia no Conselho Tutelar do município contra a mãe.
Após discutirem e trocarem xingamentos em frente à creche, as duas se agrediram fisicamente. Testemunhas conseguiram separar as mulheres antes da chegada da polícia ao local.
As duas ficaram lesionadas após a briga e os militares as encaminharam para o plantão na Delegacia de Colatina.
A assessoria da Polícia Civil informou que as envolvidas foram encaminhadas para a 15ª Delegacia Regional de Colatina e foram liberadas mediante ao compromisso de comparecimento em juízo.
Além disso, disseram que elas foram encaminhadas para realização do exame de corpo de delito e o caso seguirá sob investigação.
A denúncia de maus-tratos está sendo apurada pelo Conselho Tutelar do município.

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