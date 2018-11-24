Madrugada marcada por violência e tentativas de homicídio na Serra

Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

Três tentativas de homicídio nos bairros São Marcos I e São Marcos II, na Serra, marcaram a madrugada desta sexta-feira (23) para sábado (24). Uma das vítimas está internada em estado gravíssimo.

A primeira ocorrência foi na noite de sexta-feira (23), na Rua Manaus, no bairro São Marcos II. Duas pessoas foram feridas na cabeça por disparo com arma de fogo. As vítimas eram uma mulher de 37 anos e um rapaz de 18 anos, mãe e filho.

Segundo informações da polícia, o rapaz de 17 anos iria efetuar um disparo para o alto, quando o tio, um homem de 34 anos, interveio. Quando o tio colocou a mão na arma, ela disparou e pegou de raspão na cabeça no próprio sobrinho e da irmã.

Quando a polícia chegou ao local viu um homem caído no chão. As vítimas foram socorridas para a UPA de Serra Sede e depois encaminhados para o Hospital Jayme dos Santos Neves. A mãe teve alta do hospital e o filho segue internado.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, os policiais militares receberam a informação de que o autor dessa dupla tentativa de homicídio estaria transitando em um veículo pelas ruas do bairro e que ele seria um fabricante de armas.

Conseguiu localizar o suspeito, que foi abordado em frente a casa da sua mãe. Os policiais não conseguiram localizar nada na busca pessoal do suspeito. Mas, no interior da residência do acusado foi encontrada uma mochila com um cano de armas de fogo a mostra.

Na casa apreenderam uma pistola calibre .40, um carregador calibre .40, 18 munições calibre .40 intactas, duas munições .40 deflagradas, duas espingardas calibre 12 de fabricação caseira - sendo uma em processo de fabricação, três munições calibre 12 não deflagradas, uma munição calibre 12 deflagrada, uma máquina de solda, uma furadeira, uma lixadeira, um aspirador de pó, 12 molas para fabricação de armas e um veículo.

Segundo a polícia, o suspeito confessou ser o autor dos disparos, que seriam acidentais e está e o crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). o proprietário dos esquiamentos, um homem de 34 anos, deve ser autuado porte ilegal de arma de uso restrito e omissão de cautela da arma. Já o rapaz de 18 anos por lesão corporal culposa.

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