Loja de roupas é arrombada durante a madrugada em Campo Grande

Uma loja de roupas infantis e de aluguel de trajes para festas foi arrombada nesta madrugada (24), na Avenida Getúlio Vargas, em Campo Grande, Cariacica.
A funcionária percebeu o ocorrido logo após chegar ao estabelecimento, por volta das 8h da manhã, e ver que a luz estava acesa dentro da loja. Ela ainda encontrou duas sacolas de produtos fechadas, que os suspeitos possivelmente não teriam conseguido levar.
Segundo a proprietária do negócio, os assaltantes levaram cerca de R$ 14 mil em materiais, entre roupas, semijoias, carteiras de festa, além de R$ 2 mil em dinheiro que estavam em gavetas. Os bandidos pularam a marquise da loja vizinha, foram para a parte de trás do comércio e serraram a grade do buraco do ar-condicionado para conseguir entrar.
A dona do local, Fabíola Helmer, de 44 anos, disse que não sabe quantos criminosos agiram. Ela afirmou que também não sabe dizer se vai conseguir continuar funcionando, pois já estava passando por um período de crise nas vendas e foi prejudicada justamente no Natal, quando esperava faturar um pouco mais.