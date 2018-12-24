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Cariacica

Loja de roupas é arrombada durante a madrugada em Campo Grande

O prejuízo estimado é de R$ 14 mil em materiais, além de R$ 2 mil em espécie

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 14:35
Fabíola Helmer, 44 anos, dona de loja arrombada em Campo Grande Crédito: Victor Muniz
Uma loja de roupas infantis e de aluguel de trajes para festas foi arrombada nesta madrugada (24), na Avenida Getúlio Vargas, em Campo Grande, Cariacica.
A funcionária percebeu o ocorrido logo após chegar ao estabelecimento, por volta das 8h da manhã, e ver que a luz estava acesa dentro da loja. Ela ainda encontrou duas sacolas de produtos fechadas, que os suspeitos possivelmente não teriam conseguido levar.
> Tiros e pânico em assalto com refém em banco de Barra de São Francisco
Segundo a proprietária do negócio, os assaltantes levaram cerca de R$ 14 mil em materiais, entre roupas, semijoias, carteiras de festa, além de R$ 2 mil em dinheiro que estavam em gavetas. Os bandidos pularam a marquise da loja vizinha, foram para a parte de trás do comércio e serraram a grade do buraco do ar-condicionado para conseguir entrar.
A dona do local, Fabíola Helmer, de 44 anos, disse que não sabe quantos criminosos agiram. Ela afirmou que também não sabe dizer se vai conseguir continuar funcionando, pois já estava passando por um período de crise nas vendas e foi prejudicada justamente no Natal, quando esperava faturar um pouco mais.

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