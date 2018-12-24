Loja de roupas é arrombada durante a madrugada em Campo Grande

Fabíola Helmer, 44 anos, dona de loja arrombada em Campo Grande Crédito: Victor Muniz

Cariacica. Uma loja de roupas infantis e de aluguel de trajes para festas foi arrombada nesta madrugada (24), na Avenida Getúlio Vargas, em Campo Grande

A funcionária percebeu o ocorrido logo após chegar ao estabelecimento, por volta das 8h da manhã, e ver que a luz estava acesa dentro da loja. Ela ainda encontrou duas sacolas de produtos fechadas, que os suspeitos possivelmente não teriam conseguido levar.

Segundo a proprietária do negócio, os assaltantes levaram cerca de R$ 14 mil em materiais, entre roupas, semijoias, carteiras de festa, além de R$ 2 mil em dinheiro que estavam em gavetas. Os bandidos pularam a marquise da loja vizinha, foram para a parte de trás do comércio e serraram a grade do buraco do ar-condicionado para conseguir entrar.