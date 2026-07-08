Loja de celulares é furtada em Cachoeiro de Itapemirim

Uma loja de celulares em um centro comercial de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, teve quatro aparelhos celulares furtados por dois homens, na noite do último sábado (25). Acompanhados de duas mulheres, eles forçam a vitrine de vidro e levam os aparelhos. A ação rápida foi flagrada pelas câmeras de segurança do local.
O quiosque fica em um centro comercial do bairro Caiçara. O expediente da loja já havia se encerrado. Por volta das 21h30, as imagens mostram que o grupo, duas mulheres e dois homens, se aproximam da vitrine e fingem conversar perto do mostruário.
Um dos homens força o vidro e retira quatro caixas, contendo 4 Iphones. As caixas são colocadas na sacola do outro homem e o grupo vai embora. A ação dura cerca de 1 minuto e não é percebida pelos seguranças do local, nem pelos clientes passando ao redor. O quarteto são suspeitos de outros crimes parecidos a lojas de celulares.
Sobre o crime, a Polícia Militar disse que não localizou acionamento com essas características no local. Já a Polícia Civil disse que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento. A Delegacia Patrimonial de Cachoeiro de Itapemirim (Depatri) informou que investiga o caso. Até o momento, os suspeitos não foram detidos.