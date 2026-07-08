Loja de celulares é furtada em Cachoeiro de Itapemirim

O quiosque fica em um centro comercial do bairro Caiçara. O expediente da loja já havia se encerrado. Por volta das 21h30, as imagens mostram que o grupo, duas mulheres e dois homens, se aproximam da vitrine e fingem conversar perto do mostruário.

Um dos homens força o vidro e retira quatro caixas, contendo 4 Iphones. As caixas são colocadas na sacola do outro homem e o grupo vai embora. A ação dura cerca de 1 minuto e não é percebida pelos seguranças do local, nem pelos clientes passando ao redor. O quarteto são suspeitos de outros crimes parecidos a lojas de celulares.