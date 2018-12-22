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Manhã violenta

Linhares: duas tentativas de homicídio em intervalo de 5 horas

As ocorrências envolveram jovens de 16 e 20 anos

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 15:07
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um adolescente de 16 anos esfaqueado e um jovem de 20 anos vítima de disparos de arma de fogo. Esse foi o cenário de terror do bairro Interlagos, em Linhares, região Norte do Estado, na manhã de sexta-feira (21). Os crimes aconteceram em um intervalo de cinco horas.
Segundo a Polícia Militar, por volta das 7 horas, a guarnição seguiu para a Avenida Martin Afonso de Souza, onde o adolescente foi ferido a golpes de faca por dois criminosos que invadiram a casa dele para cobrar uma dívida não especificada. A vítima não tinha como pagar e acabou esfaqueada na cabeça, nas costas, no abdômen e em uma das mãos.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu o adolescente, que foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e não corre risco de morte. De acordo com a PM, não há suspeita da autoria do crime.
A segunda tentativa de homicídio aconteceu na rua João Gama. Era por volta de meio-dia quando um jovem de 20 anos foi baleado na face e no braço. A PM informou que a vítima não conseguiu identificar os acusados. O jovem foi atendido pelos bombeiros e levado ao Hospital Rio Doce, onde passou por cirurgia.
Procurada, a Polícia Civil afirmou, em nota, que ocorrências geradas e encerradas em plantões anteriores não ficam disponíveis para o acesso da assessoria de comunicação durante finais de semana e feriados. Os casos serão investigados pela 16ª Delegacia Regional de Linhares.
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