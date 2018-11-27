Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Somente em 2018

Líder de quadrilha que matou dezenas de pessoas é preso no ES

Eldo Ferreira Batista foi preso em João Goulart, em Vila Velha; ele é o responsável por dezenas de homicídios na Bahia, todos de forma cruel

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 20:41
Eldo foi preso na manhã desta terça-feira, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um dos criminosos mais procurados na Bahia, Eldo Ferreira Batista, conhecido como "Eldinho", de 32 anos, foi preso no bairro João Goulart, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com a polícia, ele faz parte de uma quadrilha responsável por dezenas* de homicídios somente neste ano, em Teixeira de Freitas
(*Anteriormente foi equivocadamente publicado que a quadrilha era acusada de matar quase 100 pessoas em Teixeira de Freitas. Mas, segundo a Polícia Civil, os criminosos são acusados de dezenas de homicídios, não informando a quantidade exata. A informação foi corrigida às 19h10)
> Homem é encontrado morto com mãos amarradas em Domingos Martins
De acordo com a polícia, todos os crimes de Eldo tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Ele estava escondido em Vila Velha, junto com a esposa. Segundo o delegado Bruno Ferrari, que é titular da Delegacia de Núcleo e Tráfico de Teixeira de Freitas, o suspeito está no mundo do crime há anos. Os familiares, sendo o pai e o irmão do acusado, também tinham envolvimento com crimes cometidos em Teixeira de Freitas.
Eldo chegou a ficar preso por dez anos por tráfico de drogas e homicídio, mas, há um ano, ele foi liberado para responder os crimes em regime aberto. De acordo com o delegado, após a liberdade, o advogado dele pediu a transferência da vara de execução para o Espírito Santo.
Durante uma investigação na Bahia, a polícia descobriu novos crimes em que Eldo estava envolvido. Foi aí que a polícia resolveu vir ao Estado procurá-lo. Chegando ao endereço informado pelo suspeito durante a transferência de Vara, ele não foi encontrado. Bruno acredita que Eldo passou o endereço incorreto.
DELEGADO FALA SOBRE PRISÃO
 
HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA
Bruno ainda afirmou que Eldo é apontado como líder de uma organização criminosa em Teixeira de Freitas. O delegado contou que o suspeito agia com violência ao cometer homicídios na Bahia. As vítimas sempre eram surpreendidas pelo criminoso. Alguns chegaram a morrer com vários tiros, segundo a polícia. 
> Vídeo mostra exato momento de assassinato dentro de Transcol
Na investigação dessa quadrilha, a polícia expediu pelo menos vinte mandados de prisão contra integrantes da facção de Eldo. Ao ser preso no Estado, ele não reagiu. Agora, o suspeito está à disposição da polícia da Bahia e deve permanecer detido no Espírito Santo até ser transferido.
> Acusado de entregar drogas na Praia da Costa é preso
A operação contou com o apoio da Guarda Municipal do município, da Subsecretária de Estado de Inteligência do Espírito Santo e da Companhia Independente de Polícia Especializada da Mata Atlântica da Bahia.
> Professor é sequestrado e fica no meio de troca de tiros em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados