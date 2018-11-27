Líder de quadrilha que matou dezenas de pessoas é preso no ES

Um dos criminosos mais procurados na Bahia, Eldo Ferreira Batista, conhecido como "Eldinho", de 32 anos, foi preso no bairro João Goulart, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (27). De acordo com a polícia, ele faz parte de uma quadrilha responsável por dezenas* de homicídios somente neste ano, em Teixeira de Freitas.
(*Anteriormente foi equivocadamente publicado que a quadrilha era acusada de matar quase 100 pessoas em Teixeira de Freitas. Mas, segundo a Polícia Civil, os criminosos são acusados de dezenas de homicídios, não informando a quantidade exata. A informação foi corrigida às 19h10)
De acordo com a polícia, todos os crimes de Eldo tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Ele estava escondido em Vila Velha, junto com a esposa. Segundo o delegado Bruno Ferrari, que é titular da Delegacia de Núcleo e Tráfico de Teixeira de Freitas, o suspeito está no mundo do crime há anos. Os familiares, sendo o pai e o irmão do acusado, também tinham envolvimento com crimes cometidos em Teixeira de Freitas.
Eldo chegou a ficar preso por dez anos por tráfico de drogas e homicídio, mas, há um ano, ele foi liberado para responder os crimes em regime aberto. De acordo com o delegado, após a liberdade, o advogado dele pediu a transferência da vara de execução para o Espírito Santo.
Durante uma investigação na Bahia, a polícia descobriu novos crimes em que Eldo estava envolvido. Foi aí que a polícia resolveu vir ao Estado procurá-lo. Chegando ao endereço informado pelo suspeito durante a transferência de Vara, ele não foi encontrado. Bruno acredita que Eldo passou o endereço incorreto.
DELEGADO FALA SOBRE PRISÃO
HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA
Bruno ainda afirmou que Eldo é apontado como líder de uma organização criminosa em Teixeira de Freitas. O delegado contou que o suspeito agia com violência ao cometer homicídios na Bahia. As vítimas sempre eram surpreendidas pelo criminoso. Alguns chegaram a morrer com vários tiros, segundo a polícia.
Na investigação dessa quadrilha, a polícia expediu pelo menos vinte mandados de prisão contra integrantes da facção de Eldo. Ao ser preso no Estado, ele não reagiu. Agora, o suspeito está à disposição da polícia da Bahia e deve permanecer detido no Espírito Santo até ser transferido.
A operação contou com o apoio da Guarda Municipal do município, da Subsecretária de Estado de Inteligência do Espírito Santo e da Companhia Independente de Polícia Especializada da Mata Atlântica da Bahia.