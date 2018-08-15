Líder de quadrilha que fornecia armas para criminosos do ES é preso

O líder de uma quadrilha do Espírito Santo, que fornecia armas e munições para criminosos do Estado foi preso durante a Operação Vulcano que aconteceu nesta quarta-feira (15), em Cariacica. Um armeiro que fabricava e adulterava armas para o grupo e um lojista que vendia munições irregulares também foram presos durante a ação.
De acordo com a Polícia Civil, o armeiro fabricava e repassava as armas para a quadrilha, que fornecia as armas e munições para criminosos do Espírito Santo. Na casa do armeiro foram apreendidas quatro armas longas, um revólver, além de diversos artefatos para fabricação de armamento e munição.
Durante a operação foram cumpridos três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão em desfavor da quadrilha, que era responsável pelo comércio ilegal de armas de fogo e munições no Estado. A ação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Armas do Espírito Santo (Delepat).
Os envolvidos foram detidos e vão responder pelo crime de posse ilegal de armas.