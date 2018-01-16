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Polícia Federal

Líder de quadrilha que assaltava Correios no ES é preso na Bahia

Somados os onze assaltos, todos no interior do Espírito Santo, foi roubado mais de meio milhão de reais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 18:25

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 18:25

Marisnaldo, comparsa de Rodolfo, está foragido. Denuncie pelo 181 Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Foi preso um assaltante de agências dos Correios no interior do Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, Rodolfo dos Santos Penna, 35 anos, é considerado o "principal criminoso" que ataca as agências, e ele já havia sido preso em janeiro do ano passado, mas teve liberdade condicional concedida pela Justiça Federal. O acusado voltar a cometer assaltos e foi preso novamente.
Rodolfo foi preso pela Polícia Militar da Bahia, no município de Mucuri, na véspera de Natal, usando nome falso e na posse de uma pistola calibre .380, com 16 munições, e de um veículo HB20 branco com numeração de chassi e motor adulteradas. Um dos comparsas de Rodoldo, identificado pela polícia como Marisnaldo Medina, está foragido.
Rodolfo Santos Penna foi preso na Bahia Crédito: Divulgação | Arquivo
Durante interrogatório, o acusado confessou ter sido o líder dos roubos cometidos contra as agências dos Correios de Itarana (21/12/2016), Mucurici (06/01/2017), Santa Maria de Jetibá (17/01/2017), Santa Teresa (07/03/2017), Ibiraçu (23/03/2017), Afonso Cláudio (04/04/2017), São Domingos do Norte (02/05/2017), Irupi (30/05/2017), Pedro Canário (01/09/2017), Itaguaçu (21/09/2017) e Mantenópolis (06/11/2017).
Durante os crimes, o grupo criminoso, formado em média por três assaltantes liderados por Rodolfo, buscava sempre o dinheiro do Banco Postal. Rendiam os clientes e mandavam o gerente ou tesoureiro da agência abrir o cofre, mantendo funcionários e clientes sob vigilância, deixando claro que não queriam os pertences das vítimas.
Somando os onze assaltos, foram subtraídos mais de meio milhão de reais. Contudo, o prejuízo causado pela quadrilha supera R$ 1 milhão já que os Correios suportam diversos custos causados por esses crimes como a reposição de equipamentos danificados pelos assaltantes, acompanhamento psicológico dos funcionários, os gastos com a apuração administrativa do prejuízo e ações judiciais ajuizadas pelas vítimas.
Além disso, há o custo financeiro e social das agências permanecerem alguns dias fechadas para realização de perícia, as licenças médicas concedidas aos funcionários, bem como a queda de produtividade causada pelo trauma psicológico e receio de sofrer novos assaltos.

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