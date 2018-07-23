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Crime brutal

Liberado corpo de homem acusado de matar mulher e atirar em enteado

A família é do Rio de Janeiro e um familiar de Marquelson da Silva teria vindo a Linhares para reconhecer o corpo do suspeito. Já o corpo de Michele Macedo Ferreira continua no Serviço Médico Legal de Linhares

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 16:03
Casa em Povoação, Linhares, onde aconteceu a tragédia Crédito: Loreta Fagionato
O homem de 43 anos que é suspeito de assassinar a mulher, atirar no enteado e em um rapaz de 18 anos que morava com a família e ainda se matar já teve seu corpo liberado do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Os corpos de Marquelson da Silva e Michele Macedo Ferreira, de 32 anos, estevam no SML desde que o crime aconteceu, na noite de sexta-feira (20), na localidade de Pontalzinho, distrito de Povoação, no interior de Linhares.
A família seria do Rio de Janeiro e um parente de Marquelson teria vindo reconhecer o corpo do suspeito. Já o corpo de Michele continua no SML, no aguardo de algum parente liberá-lo. Um adolescente de 15 anos, filho da vítima, foi baleado na cabeça pelo padrasto e tinha sido transferido para um hospital de Vitória. Segundo o Conselho Tutelar, após passar por um procedimento cirúrgico, o menino foi trazido de volta para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O adolescente foi quem pediu socorro a vizinhos, mesmo ferido, e disse que o padrasto estava tentando matar sua família.
Já o jovem de 18 anos segue internado no HGL. Ele foi baleado no rosto. A assessoria do hospital não passou o estado de saúde das vítimas, pois uma nova resolução impede que a informação seja divulgada.
O Conselho Tutelar ainda explicou que na tarde desta segunda-feira (23) vai informar o Poder Judiciário sobre o acolhimento de três filhos de Michele, um menino de 5 anos, uma menina de 10 e um adolescente de 13 anos, para encontrar a família e definir a guarda dos menores de idade. As crianças não foram feridas e foram entregues pela Polícia Militar ao Conselho Tutelar, algumas horas após o crime. No sábado (21), elas foram encaminhadas para um abrigo de responsabilidade da Prefeitura de Linhares.

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