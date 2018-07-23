Liberado corpo de homem acusado de matar mulher e atirar em enteado

Casa em Povoação, Linhares, onde aconteceu a tragédia Crédito: Loreta Fagionato

O homem de 43 anos que é suspeito de assassinar a mulher, atirar no enteado e em um rapaz de 18 anos que morava com a família e ainda se matar já teve seu corpo liberado do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Os corpos de Marquelson da Silva e Michele Macedo Ferreira, de 32 anos, estevam no SML desde que o crime aconteceu, na noite de sexta-feira (20), na localidade de Pontalzinho, distrito de Povoação, no interior de Linhares.

A família seria do Rio de Janeiro e um parente de Marquelson teria vindo reconhecer o corpo do suspeito. Já o corpo de Michele continua no SML, no aguardo de algum parente liberá-lo. Um adolescente de 15 anos, filho da vítima, foi baleado na cabeça pelo padrasto e tinha sido transferido para um hospital de Vitória. Segundo o Conselho Tutelar, após passar por um procedimento cirúrgico, o menino foi trazido de volta para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O adolescente foi quem pediu socorro a vizinhos, mesmo ferido, e disse que o padrasto estava tentando matar sua família.

Já o jovem de 18 anos segue internado no HGL. Ele foi baleado no rosto. A assessoria do hospital não passou o estado de saúde das vítimas, pois uma nova resolução impede que a informação seja divulgada.