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Violência

Lavrador é preso por estuprar filha quando mãe saía para igreja no ES

Vítima, que hoje tem 18 anos, denunciou o pai esta semana na delegacia

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 22:00
Ibatiba Crédito: Reprodução/PMI
Um lavrador de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (05) em Ibatiba, na Região do Caparaó, acusado de ter estuprado a filha dos 12 aos 16 anos. A vítima, que hoje tem 18 anos, denunciou o pai esta semana na delegacia. A outra filha do lavrador também relatou abusos após a denuncia.
Segundo o delegado de Ibatiba, Tiago Dorneles, a denúncia foi feita nesta quarta-feira (04) e um pedido de prisão preventiva foi aceito pela Justiça. A vítima somente contou para a mãe agora, na maioridade, pois o pai ameaçava de morte. A outra filha, mais nova, também contou que o pai já havia passado a mão nela, revela.
Na delegacia, o lavrador acabou confessando os abusos. Acabou confessando os abusos, que aconteciam em um momento de fraqueza dele, justificou o acusado de estupro ao delegado Dorneles. Os abusos, segundo a vítima, aconteciam semanalmente quando a mãe e a irmã saiam para ir a igreja.
O delegado contou ainda que o lavrador batia na mulher, com quem é casado há 22 anos. A vítima foi encaminhada para exame de conjunção carnal e o pai, levado para o Centro de Detenção Provisória de Xuri, em Vila Velha.

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