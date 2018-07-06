Lavrador é preso por estuprar filha quando mãe saía para igreja no ES

Ibatiba Crédito: Reprodução/PMI

Um lavrador de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (05) em Ibatiba, na Região do Caparaó, acusado de ter estuprado a filha dos 12 aos 16 anos. A vítima, que hoje tem 18 anos, denunciou o pai esta semana na delegacia. A outra filha do lavrador também relatou abusos após a denuncia.

Segundo o delegado de Ibatiba, Tiago Dorneles, a denúncia foi feita nesta quarta-feira (04) e um pedido de prisão preventiva foi aceito pela Justiça. A vítima somente contou para a mãe agora, na maioridade, pois o pai ameaçava de morte. A outra filha, mais nova, também contou que o pai já havia passado a mão nela, revela.

Na delegacia, o lavrador acabou confessando os abusos. Acabou confessando os abusos, que aconteciam em um momento de fraqueza dele, justificou o acusado de estupro ao delegado Dorneles. Os abusos, segundo a vítima, aconteciam semanalmente quando a mãe e a irmã saiam para ir a igreja.