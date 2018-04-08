Lavador de carros é morto após ser acusado de furto em Vila Velha

Um lavador de carros, de 23 anos, foi assassinado após ser acusado de furtar uma jaqueta e uma televisão, no bairro Santa Mônica, em Coqueiral de Itaparica, no inicio da noite do último sábado. O autor do crime, segundo testemunhas, é um foragido da Justiça que teve a casa saqueada ao abandonar o imóvel fugindo da polícia.
O lavador de carros foi identificado como Demison Santos de Matos, 23. De acordo com familiares, que não quiseram se identificar, o autor do crime seria um morador da região.
O atirador é foragido da Justiça. Há uns meses atrás a polícia foi na casa dele cumprir um mandando de prisão. Mas ele conseguiu fugir, largando a residência aberta. Como ele não retornou, os próprios moradores do bairro começaram a saquear o imóvel, contou um parente.
Ainda de acordo com o familiar, Demison furtou uma jaqueta e uma televisão. Os familiares não souberam dar detalhes de como eram os objetos.
Na tarde de sábado o dono da casa retornou e viu o imóvel saqueado. Ele começou a falar na rua que ia matar cada uma das pessoas que levaram as coisas dele. Enquanto ele andava pela rua encontrou o Demison saindo do trabalho usando a jaqueta dele, contou.
Era por volta das 18 horas quando a vítima saía do trabalho. Ao ver o jovem vestindo uma jaqueta que teria sido furtada da casa, o suspeito fez vários disparos na cabeça do rapaz, que morreu na hora. Em seguida, o atirador fugiu.
Muito abalado, o pai sa vítima, de um vendedor ambulante de 52 anos, foi à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prestar depoimento. Em entrevista à reportagem ele contou que sempre aconselhou o filho para que o jovem não se envolvesse com coisas erradas.
Eu não morava no mesmo bairro que o meu filho. Nem sabia dessa história de furto. Jamais imaginei passar por isso. Sempre conversei com meu filho para ele não se envolver com nada errado, sempre aconselhei. Mas os filhos não escutam. Acham que os pais são chatos em se meter. Ele era um menino bom. Mas filho é teimoso. Infelizmente o meu teve esse final trágico, lamentou.