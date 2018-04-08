Lavador de carros é morto após ser acusado de furto em Vila Velha

Lavador de carro foi assassinato após acusação de furto Crédito: Reprodução/Facebook

Um lavador de carros, de 23 anos, foi assassinado após ser acusado de furtar uma jaqueta e uma televisão, no bairro Santa Mônica, em Coqueiral de Itaparica, no inicio da noite do último sábado. O autor do crime, segundo testemunhas, é um foragido da Justiça que teve a casa saqueada ao abandonar o imóvel fugindo da polícia.

O lavador de carros foi identificado como Demison Santos de Matos, 23. De acordo com familiares, que não quiseram se identificar, o autor do crime seria um morador da região.

O atirador é foragido da Justiça. Há uns meses atrás a polícia foi na casa dele cumprir um mandando de prisão. Mas ele conseguiu fugir, largando a residência aberta. Como ele não retornou, os próprios moradores do bairro começaram a saquear o imóvel, contou um parente.

Ainda de acordo com o familiar, Demison furtou uma jaqueta e uma televisão. Os familiares não souberam dar detalhes de como eram os objetos.

Na tarde de sábado o dono da casa retornou e viu o imóvel saqueado. Ele começou a falar na rua que ia matar cada uma das pessoas que levaram as coisas dele. Enquanto ele andava pela rua encontrou o Demison saindo do trabalho usando a jaqueta dele, contou.

Era por volta das 18 horas quando a vítima saía do trabalho. Ao ver o jovem vestindo uma jaqueta que teria sido furtada da casa, o suspeito fez vários disparos na cabeça do rapaz, que morreu na hora. Em seguida, o atirador fugiu.

Muito abalado, o pai sa vítima, de um vendedor ambulante de 52 anos, foi à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prestar depoimento. Em entrevista à reportagem ele contou que sempre aconselhou o filho para que o jovem não se envolvesse com coisas erradas.