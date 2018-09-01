Lavador de carros é assassinado durante o trabalho, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um lavador de carros, de 23 anos, foi assassinado com três tiros dentro do lava a jato que trabalhava, no bairro Novo Horizonte, na Serra, desta sexta-feira (31). De acordo com testemunhas, os criminosos invadiram o local e mataram a vítima sem falar nada.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 17h30 quando o crime aconteceu. O dono do estabelecimento, que preferiu não se identificar, contou que Gilson Rodrigues Junior, de 23 anos, trabalhava no lava a jato como freelancer há cerca de quatro meses.

No fim da tarde desta sexta-feira (31), dois homens foram a pé até o trabalho da vítima, que fica na rua Maitaca. Um deles ficou do lado de fora dando cobertura, enquanto o outro entrou. Sem falar nada, ele sacou uma arma e atirou na direção de Gilson, que foi baleado com um tiro na nuca e dois nas costas.

A vítima caiu no chão e os criminosos fugiram correndo.

Colegas de trabalho chegaram a socorrer o jovem ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso, que aconteceu com o dia ainda claro, assustou moradores e comerciantes da região.

Eu estava dentro do meu comércio quando ouvi os tiros. Corri para dentro do estabelecimento e fiquei escondido. Foram alguns tiros, não sei dizer quantos, mas o suficiente para assustar todo mundo. Aqui é uma rua tranquila, nunca vi nada parecido, contou um vendedor, que preferiu não se identificar.

O dono do lava a jato onde Gilson foi morto contou que a vítima morava no bairro e era um bom funcionário.

Ele nunca comentou nada sobre inimigos ou se estava sendo ameaçado. Não sei sobre a vida dele, mas aparentemente era uma pessoa boa e no trabalho se mostrava um funcionário prestativo, sempre disposto a ajudar. Não faço ideia da motivação da morte dele, afirmou.