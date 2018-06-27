Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
NA Beira-Mar

Ladrão se dá mal ao tentar roubar celular de PM em ponto de Vitória

O episódio aconteceu por volta das 21 horas dessa terça-feira (26) na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 12:03
Ladrão foi preso depois de tentar roubar celular de PM da reserva em ponto de ônibus na avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Reprodução/
Um assaltante, de 28 anos, se deu mal depois de tentar roubar o celular de um homem, em um ponto de ônibus da avenida Beira Mar, no Centro de Vitória. O passageiro que esperava pelo coletivo era, na verdade, um policial militar da reserva, que reagiu e atirou no bandido. O episódio aconteceu por volta das 21 horas dessa terça-feira (26).
De acordo com a polícia, o PM aposentado esperava por um ônibus para voltar para casa depois do dia de trabalho. Além do PM da reserva, outros passageiros estavam no ponto, quando três rapazes chegaram e anunciaram o assalto. Um dos ladrões, identificado como Daniel Ramos Mosquem, de 28 anos, exibia uma arma de brinquedo e tentou tirar o celular do bolso da camisa do policial, que reagiu.
Assim que teve o celular puxado pelo ladrão, o policial da reserva puxou o criminoso para o asfalto e deu dois tiros na perna do rapaz. Daniel Ramos Mosquem foi encaminhado para delegacia para prestar depoimento. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados