Ladrão se dá mal ao tentar roubar celular de PM em ponto de Vitória

Ladrão foi preso depois de tentar roubar celular de PM da reserva em ponto de ônibus na avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Reprodução/

Um assaltante, de 28 anos, se deu mal depois de tentar roubar o celular de um homem, em um ponto de ônibus da avenida Beira Mar, no Centro de Vitória. O passageiro que esperava pelo coletivo era, na verdade, um policial militar da reserva, que reagiu e atirou no bandido. O episódio aconteceu por volta das 21 horas dessa terça-feira (26).

De acordo com a polícia, o PM aposentado esperava por um ônibus para voltar para casa depois do dia de trabalho. Além do PM da reserva, outros passageiros estavam no ponto, quando três rapazes chegaram e anunciaram o assalto. Um dos ladrões, identificado como Daniel Ramos Mosquem, de 28 anos, exibia uma arma de brinquedo e tentou tirar o celular do bolso da camisa do policial, que reagiu.