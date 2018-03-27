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Sul do Estado

Ladrão quebra janela de carro e rouba mochila em plena luz do dia no ES

Câmeras de segurança de um clube de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, flagraram a ação

Publicado em 27 de Março de 2018 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 14:10
O crime ocorreu em plena luz do dia no último fim de semana Crédito: Reprodução
Um bandido foi flagrado pelas câmeras de segurança de um clube de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, arrombando um veículo. O crime ocorreu em plena luz do dia no último fim de semana.
Primeiro, o ladrão passa perto do veículo e observa pelo vidro o que esta lá dentro, depois ele volta, arremessa algo na direção do vidro, e sai tranquilamente. E, por fim, o bandido volta e força o vidro traseiro, que cai. Em seguida, ele pega a mochila e vai embora sem ser incomodado.
O diretor do clube disse que o dono do carro preferiu não fazer o boletim de ocorrência porque na mochila levada não tinha nada de valor, apenas roupa suja. O clube ainda garantiu que não tem registros de outros casos como esse.

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