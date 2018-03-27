Ladrão quebra janela de carro e rouba mochila em plena luz do dia no ES

Um bandido foi flagrado pelas câmeras de segurança de um clube de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, arrombando um veículo. O crime ocorreu em plena luz do dia no último fim de semana.
Primeiro, o ladrão passa perto do veículo e observa pelo vidro o que esta lá dentro, depois ele volta, arremessa algo na direção do vidro, e sai tranquilamente. E, por fim, o bandido volta e força o vidro traseiro, que cai. Em seguida, ele pega a mochila e vai embora sem ser incomodado.
O diretor do clube disse que o dono do carro preferiu não fazer o boletim de ocorrência porque na mochila levada não tinha nada de valor, apenas roupa suja. O clube ainda garantiu que não tem registros de outros casos como esse.