Ladrão quebra janela de carro e rouba mochila em plena luz do dia no ES

O crime ocorreu em plena luz do dia no último fim de semana Crédito: Reprodução

Um bandido foi flagrado pelas câmeras de segurança de um clube de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, arrombando um veículo. O crime ocorreu em plena luz do dia no último fim de semana.

Primeiro, o ladrão passa perto do veículo e observa pelo vidro o que esta lá dentro, depois ele volta, arremessa algo na direção do vidro, e sai tranquilamente. E, por fim, o bandido volta e força o vidro traseiro, que cai. Em seguida, ele pega a mochila e vai embora sem ser incomodado.