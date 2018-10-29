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Cruzeiro do Sul

Ladrão é preso após assaltar padaria em Cariacica

Maycon Joson Jesus Dias entrou na padaria com uma arma falsa e levou dinheiro em espécie, um celular e moedas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:48

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:48

Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 23 anos foi preso no final da manhã deste domingo (28), após assaltar uma padaria no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Do comércio ele levou dinheiro em espécie, um celular e até moedas.
De acordo com a polícia, por volta das 11h30, Maycon Joson Jesus Dias, entrou na padaria com uma arma falsa e levou o dinheiro do caixa e um celular. Depois, o rapaz fugiu do local em uma bicicleta.
Uma das vítimas abordou uma viatura que passava na região e contou sobre o ocorrido. A polícia conseguiu localizar o suspeito na Rodovia Leste-oeste. Com ele foi encontrado o celular roubado. Ele confessou o crime e disse que o restante do roubo estava em outro local. A polícia foi até o lugar indicado por ele e conseguiu recuperar o dinheiro e o simulacro.
Maycon foi levado à Regional de Cariacica e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e vai responder por roubo em flagrante.

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