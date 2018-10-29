Ladrão é preso após assaltar padaria em Cariacica

Uma das vítimas abordou uma viatura que passava na região e contou sobre o ocorrido. Aconseguiu localizar o suspeito na Rodovia Leste-oeste. Com ele foi encontrado o celular roubado. Ele confessou o crime e disse que o restante do roubo estava em outro local. A polícia foi até o lugar indicado por ele e conseguiu recuperar o dinheiro e o simulacro.