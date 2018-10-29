Ladrão é preso após assaltar padaria em Cariacica

Um homem de 23 anos foi preso no final da manhã deste domingo (28), após assaltar uma padaria no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Do comércio ele levou dinheiro em espécie, um celular e até moedas.
De acordo com a polícia, por volta das 11h30, Maycon Joson Jesus Dias, entrou na padaria com uma arma falsa e levou o dinheiro do caixa e um celular. Depois, o rapaz fugiu do local em uma bicicleta.
Uma das vítimas abordou uma viatura que passava na região e contou sobre o ocorrido. A polícia conseguiu localizar o suspeito na Rodovia Leste-oeste. Com ele foi encontrado o celular roubado. Ele confessou o crime e disse que o restante do roubo estava em outro local. A polícia foi até o lugar indicado por ele e conseguiu recuperar o dinheiro e o simulacro.