Ladrão é espancado após roubar bolsa de enfermeira em Cariacica

O criminoso usou uma faca de churrasco para cometer o crime Crédito: Marcelo Prest

Um homem foi espancado por populares após assaltar uma enfermeira de 40 anos, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, por volta de 6 horas deste domingo (31). A vítima estava no ponto de ônibus, indo para o trabalho, quando foi abordada pelo bandido, que estava armado com uma faca de churrasco.

De acordo com informações da Polícia Militar, o criminoso roubou a bolsa e saiu correndo. Uma pessoa, que viu a cena, gritou: "pega ladrão". Populares, então, foram atrás do bandido e o agrediram. A PM foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou o homem desmaiado.