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Assalto

Ladrão é espancado após roubar bolsa de enfermeira em Cariacica

O assaltante, com uma faca de churrasco, abordou a mulher, que estava em um ponto de ônibus no bairro Vila Capixaba, em Cariacica

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 13:10
O criminoso usou uma faca de churrasco para cometer o crime Crédito: Marcelo Prest
Um homem foi espancado por populares após assaltar uma enfermeira de 40 anos, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, por volta de 6 horas deste domingo (31). A vítima estava no ponto de ônibus, indo para o trabalho, quando foi abordada pelo bandido, que estava armado com uma faca de churrasco.
De acordo com informações da Polícia Militar, o criminoso roubou a bolsa e saiu correndo. Uma pessoa, que viu a cena, gritou: "pega ladrão". Populares, então, foram atrás do bandido e o agrediram. A PM foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou o homem desmaiado.
O assaltante foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, mas devido aos ferimentos graves foi encaminhado ao hospital São Lucas, em Vitória. A polícia ainda não tem a identificação do homem, pois ele não portava documentos e foi encontrado desacordado. (Com informações de Glacieri Carraretto)

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