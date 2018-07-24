Prisão preventiva

Justiça mantém preso PM acusado de matar amigo da ex em Vila Velha

Iltemir Araújo Machado é acusado de ter matado Anderson Carvalho dos Santos, na madrugada de segunda-feira (23), em um apartamento no bairro Vale Encantado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 19:56

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 19:56

Iltemir Araújo foi autuado por homicídio Crédito: Reprodução | Facebook
A Justiça determinou nesta terça-feira (24), a conversão da prisão em flagrante para a preventiva do policial militar Iltemir Araújo Machado, de 52 anos, que é acusado de ter matado Anderson Carvalho dos Santos, de 31 anos  amigo da ex-mulher  na madrugada de segunda-feira (23), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. O policial teria atirado no homem após flagrá-lo dentro do banheiro de um apartamento.
A audiência de custódia aconteceu nesta terça-feira (24), no Centro de Triagem de Viana.
O CRIME
Segundo a ocorrência, o PM Iltemir Araújo Machado, 52 anos, que estava de serviço, voltou em casa para buscar um pen drive quando, ao entrar no apartamento, ouviu Anderson Carvalho dos Santos, 31 anos, tossir dentro do banheiro.
À Polícia Civil, a ex-mulher de Iltemir, que mora sob o mesmo teto com o soldado, mas está separada há 3 anos dele, contou que Anderson era amigo dela e que, ao ver que o soldado se dirigiu para o banheiro, tentou contê-lo dizendo que "eles depois conversariam".
No entanto, segundo o depoimento da mulher, o policial foi enfático em verificar quem estava no banheiro e acabou encontrando Anderson tomando banho.
Também à Polícia Civil, o soldado Iltemir alegou que Anderson, ao ser flagrado no banheiro, efetuou um soco contra o PM e tentou tomar a arma dele e, durante a briga, Iltemir acabou dando um tiro contra Anderson.
Iltemir e a ex-mulher prestaram depoimento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã de segunda (23).
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar informa que adotou as medidas iniciais cabíveis ao caso, encaminhando o policial à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O policial foi autuado pelo crime de homicídio.
Os inquéritos serão instaurados para apuração das circunstâncias em que ocorreram os fatos.
Com informações de Mayra Bandeira

