Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saidinha de Natal

Justiça concede 'saidinha de Natal' para mais de 1,8 mil presos no ES

O benefício está previsto em lei; em 2017, 1.363 detentos receberam o benefício e 35 não retornaram

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 19:14
No ano passado, por determinação da Justiça 1.363 detentos receberam o benefício da saída temporária no Natal; deste total, 35 não retornaram Crédito: Reprodução | Pixabay
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou nesta sexta-feira (21) que, desde o dia 29 de novembro até o momento, 1.828 internos que cumprem pena em regime semiaberto no Espírito Santo receberam o benefício da saída temporária para o Natal e ficarão sete dias em casa, com seus familiares.
O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e pode ser concedido a todos os presos que cumpram os requisitos estabelecidos. As saídas funcionam como uma preparação e adaptação do preso ao retorno do convívio em sociedade, uma vez que os presos do regime semiaberto estão próximos de ganhar a liberdade.
> Faça o Natal de alguém mais feliz: adote essa ideia
A legislação diz que, para obter o benefício, o detento precisa apresentar bom comportamento e tempo de cumprimento de pena. Além disso, precisa cumprir as seguintes exigências: voltar para o presídio no dia e horários combinados, não cometer nenhum ato ilícito, não frequentar locais como bares, bailes e festas e permanecer em casa durante a noite.
No ano passado, por determinação da Justiça 1.363 detentos receberam o benefício da saída temporária no Natal. Desse total, 35 não retornaram, ou seja, um índice de 2,57 %.
> Como sobreviver à ceia após o climão no WhatsApp da família
Aqueles que não retornam às unidades no período determinado passam a ser considerados foragidos da Justiça e, caso sejam recapturados, podem perder o direito à progressão de regime, voltando a cumprir pena em regime fechado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos
Imagem de destaque
5 dicas para reduzir o estresse e proteger a saúde mental e cardiovascular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados