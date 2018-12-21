Justiça concede 'saidinha de Natal' para mais de 1,8 mil presos no ES

No ano passado, por determinação da Justiça 1.363 detentos receberam o benefício da saída temporária no Natal; deste total, 35 não retornaram Crédito: Reprodução | Pixabay

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou nesta sexta-feira (21) que, desde o dia 29 de novembro até o momento, 1.828 internos que cumprem pena em regime semiaberto no Espírito Santo receberam o benefício da saída temporária para o Natal e ficarão sete dias em casa, com seus familiares. informou nesta sexta-feira (21) que, desde o dia 29 de novembro até o momento, 1.828 internos que cumprem pena em regime semiaberto noreceberam o benefício da saída temporária para oe ficarão sete dias em casa, com seus familiares.

O benefício está previsto na Lei de Execução Penal e pode ser concedido a todos os presos que cumpram os requisitos estabelecidos. As saídas funcionam como uma preparação e adaptação do preso ao retorno do convívio em sociedade, uma vez que os presos do regime semiaberto estão próximos de ganhar a liberdade.

A legislação diz que, para obter o benefício, o detento precisa apresentar bom comportamento e tempo de cumprimento de pena. Além disso, precisa cumprir as seguintes exigências: voltar para o presídio no dia e horários combinados, não cometer nenhum ato ilícito, não frequentar locais como bares, bailes e festas e permanecer em casa durante a noite.

Justiça 1.363 detentos receberam o benefício da saída temporária no Natal. Desse total, 35 não retornaram, ou seja, um índice de 2,57 %. No ano passado, por determinação da1.363 detentos receberam o benefício da saída temporária no Natal. Desse total, 35 não retornaram, ou seja, um índice de 2,57 %.