Jovens vão soltar pipa e são mortos na volta para casa em Itaparica

Duplo homicídio em Itaparica, Vila Velha Crédito: Internauta/Via WhatsApp

Dois homens foram assassinados na noite desta segunda-feira (15), no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. Breno Moraes Banhos, vulgo Pepa, 19 anos, e Enzo Gabriel de Oliveira, 16 anos, estavam soltando pipa na praia quando, por volta de 21h40, resolveram ir embora de moto.

De acordo com informações da polícia, eles foram surpreendidos por dois criminosos, que chegaram também de moto, emparelhando o veículo da dupla na esquina da Rua Humberto Pereira, com a Avenida Saturnino Rangel Mauro.

A dupla começou a atirar. Com as vítimas já caídas no chão, os bandidos deram mais tiros e ainda pegaram a arma que estava com os dois. O Pepa levou mais de 10 tiros e o Enzo mais de sete. Ambos morreram na hora.

Momentos depois, a polícia recebeu uma denúncia de que um dos autores do crime era Renato Dadino França, vulgo Gaguinho. Os policiais foram até a casa de Gaguinho, onde encontraram um revólver calibre 38.

Além da arma, foi encontrado um celular. No aparelho a polícia viu mensagens relacionada ao duplo homicídio. Renato então foi levado para a 2° Delegacia Regional de Vila Velha. Como não havia provas sobre o assassinato, ele foi autuado apenas por porte ilegal de armas. Ele não pagou a fiança de R$ 4 mil e continua preso.

A polícia acredita que a motivação do crime seja a guerra do tráfico de drogas dentro do bairro Guaranhus.