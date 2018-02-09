Jovens são esfaqueados durante tentativa de assalto em ponto de Vitória

Vítimas foram esfaqueadas em ponto de ônibus na região do Tancredão, em Vitória Crédito: Victor Muniz

Dois jovens foram esfaqueados por um bandido durante uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus do bairro Mario Cypreste, em Vitória.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Uma das vítimas está em estado grave, internada no hospital São Lucas.

Eles contaram aos investigadores que estavam em quatro pessoas no ponto, ao lado do Centro Esportivo Tancredão, por volta das 20h desta quinta-feira (08).

Neste momento, um bandido teria chegado armado com uma faca e anunciado o assalto. A polícia não informou se alguém reagiu, mas duas vítimas foram atingidas.

Um dos jovens levou uma facada no braço. Já o outro foi esfaqueado em diversas partes do corpo. Eles correram para dentro do Tancredão, onde pediram socorro.

Os vigilantes do local acionaram a Polícia Militar e o Samu 192. Os feridos foram socorridos, um para um hospital particular e o outro para o São Lucas.

O jovem que foi atingido mais vezes está em situação grave. Já o outro recebeu alta após passar por atendimento. O caso será investigado pela Polícia Civil. O bandido teria fugido a pé e ainda não foi identificado.