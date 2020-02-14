Jovens são detidos após confusão dentro de boate em Vitória

Dois jovens foram detidos após uma confusão dentro de uma boate, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, nesta sexta-feira (14). Os detidos, um homem e a mulher, são do bairro Andorinhas e estavam com um grupo de amigos. Houve um desentendimento entre eles e um outro grupo do Bairro da Penha que também estava na casa noturna.
Eles foram expulsos e continuaram uma discussão acalorada do lado de fora. O jovem de Andorinhas, que não teve profissão declarada, foi ao carro dele pegar uma pistola. O jovem contou que colocou a arma na bolsa de uma amiga universitária, que também foi detida. No meio da discussão, eles foram contidos por seguranças da boate.
Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. A universitária alegou que não sabia que o colega tinha colocado a arma na bolsa dela, mas não conseguiu convencer os policiais. Os dois serão ouvidos pelo delegado de plantão agora pela manhã. Com informações da TV Gazeta