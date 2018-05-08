Jovens são baleados em briga de trânsito na Serra

Fachada do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde os baleados estão internados Crédito: Fernando Madeira - GZ

Uma briga de trânsito terminou com dois jovens baleados na noite de domingo (6), no bairro Civit II, Serra. As vítimas, dois jovens de 25 e 26 anos, estavam em uma moto Honda preta e se desentenderam com o motorista de um veículo Dobló verde.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, o condutor da moto se desentendeu com um casal que estava em um carro, quando eles passavam próximo da Rua Geraldo Del Puppo, em Civit II.

Após a briga, os veículos seguiram dirigindo pelo bairro e, cerca de 1,5 quilômetro, na Avenida Paulo Pereira Gomes, o motorista do Dobló se aproximou dos rapazes da moto e efetuou vários disparos em direção aos dois.

Ainda segundo a polícia, uma das vítimas foi atingida por um disparo no braço esquerdo, cinco na perna direita e um na perna esquerda. A outra vítima foi atingida por um disparo na coxa direita.

De acordo com a ocorrência policial, o ataque aconteceu próximo ao Hospital Jayme Santos Neves. Os próprios funcionários do local prestaram socorro às vítimas.

A polícia afirmou ainda que os dois jovens estavam indo para casa no momento da confusão. O motivo da briga não foi esclarecido.