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Violência

Jovens são baleados em briga de trânsito na Serra

O ataque aconteceu próximo ao Hospital Jayme Santos Neves. Os próprios funcionários do local prestaram socorro às vítimas

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 00:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 00:52
Fachada do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde os baleados estão internados Crédito: Fernando Madeira - GZ
Uma briga de trânsito terminou com dois jovens baleados na noite de domingo (6), no bairro Civit II, Serra. As vítimas, dois jovens de 25 e 26 anos, estavam em uma moto Honda preta e se desentenderam com o motorista de um veículo Dobló verde.
De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, o condutor da moto se desentendeu com um casal que estava em um carro, quando eles passavam próximo da Rua Geraldo Del Puppo, em Civit II.
Após a briga, os veículos seguiram dirigindo pelo bairro e, cerca de 1,5 quilômetro, na Avenida Paulo Pereira Gomes, o motorista do Dobló se aproximou dos rapazes da moto e efetuou vários disparos em direção aos dois.
Ainda segundo a polícia, uma das vítimas foi atingida por um disparo no braço esquerdo, cinco na perna direita e um na perna esquerda. A outra vítima foi atingida por um disparo na coxa direita.
De acordo com a ocorrência policial, o ataque aconteceu próximo ao Hospital Jayme Santos Neves. Os próprios funcionários do local prestaram socorro às vítimas.
A polícia afirmou ainda que os dois jovens estavam indo para casa no momento da confusão. O motivo da briga não foi esclarecido.
Até a publicação desta matéria, o suspeito de atirar nos dois jovens não havia sido localizado. O estado de saúde jovens também não foi divulgado.

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