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Jardim Camburi

Jovens batem de frente com carro durante fuga da PM em Vitória

Um patrulhamento normal era realizado quando o policial suspeitou da atitude deles em cima de uma moto

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 16:21
Uma perseguição policial em Jardim Camburi, Vitória, acabou em acidente e morte no final da manhã desta segunda-feira (28). Dois rapazes, que estavam em uma moto, colidiram com um carro quando fugiam de uma abordagem da PM.  
Eles foram levados com vida para o Hospital São Lucas, mas Pablo Rosentino Costa, de 22 anos, que pilotava a moto, morreu no hospital.  O amigo de Pablo, que estava na garupa, está internado. De acordo com familiares, Pablo não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava em uma moto sem documentação, por isso fugiu da polícia. 
Ao passar pela Avenida Judith Castelo Leão, os rapazes bateram de frente com um veículo e foram arremessados para o outro lado da via. Eles voaram longe e caíram na calçada, disse o subtenente SantAna, da 12ª companhia de polícia.
De acordo com o PM, um patrulhamento normal era realizado no bairro Jardim Camburi, quando um policial suspeitou da atitude deles em cima de uma moto. Os homens fugiram e uma perseguição começou pelas ruas do bairro em direção ao Bairro de Fátima.
Ligamos a sirene e fomos atrás. Percebemos que eles jogaram um objeto em um terreno baldio. Não encontramos o objeto porque o terreno é de difícil acesso, mesmo com a ajuda de dez policiais, declarou o policial.  
Sobre o objeto que teria sido atirado pelos rapazes no terreno, a família afirmou não ter conhecimento. Meu marido sempre trabalhou, nunca teve envolvimento com nada errado, contou Bárbara Santana Monteiro, 22, esposa de Pablo.
Bárbara, que tem um filho de 1 ano e 3 meses e está grávida de três meses, explicou que o marido estava indo buscar o pagamento em Vila Velha quando se deparou com a polícia. Ele era muito curioso, alegre, nossos vizinhos e amigos estão todos chocados. Ninguém acredita no que aconteceu com ele, disse emocionada
Os policiais disseram que nenhum deles tinha passagem pela polícia e a moto em que eles estavam não tinha restrição de furto e roubo. O outro rapaz envolvido no acidente, de 24 anos, assinou um termo circunstanciado pelo crime por desobediência e continua internado, segundo a PM. 
DONO DO CARRO ASSUSTADO
O carro em que os jovens bateram foi o do comerciante Alex Miranda, de 45 anos. A esposa dele estava dirigindo o veículo e iria até uma escola particular buscar a filha, quando a colisão aconteceu. Eles colidiram de frente. Minha mulher está bem, mas muito assustada. O pior mesmo é o psicológico, um trauma difícil, afirmou.
Com informações de Victor Muniz

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