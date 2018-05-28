Jovens batem de frente com carro durante fuga da PM em Vitória

Uma perseguição policial em Jardim Camburi, Vitória, acabou em acidente e morte no final da manhã desta segunda-feira (28). Dois rapazes, que estavam em uma moto, colidiram com um carro quando fugiam de uma abordagem da PM.

Eles foram levados com vida para o Hospital São Lucas, mas Pablo Rosentino Costa, de 22 anos, que pilotava a moto, morreu no hospital. O amigo de Pablo, que estava na garupa, está internado. De acordo com familiares, Pablo não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava em uma moto sem documentação, por isso fugiu da polícia.

Ao passar pela Avenida Judith Castelo Leão, os rapazes bateram de frente com um veículo e foram arremessados para o outro lado da via. Eles voaram longe e caíram na calçada, disse o subtenente SantAna, da 12ª companhia de polícia.

De acordo com o PM, um patrulhamento normal era realizado no bairro Jardim Camburi, quando um policial suspeitou da atitude deles em cima de uma moto. Os homens fugiram e uma perseguição começou pelas ruas do bairro em direção ao Bairro de Fátima.

Ligamos a sirene e fomos atrás. Percebemos que eles jogaram um objeto em um terreno baldio. Não encontramos o objeto porque o terreno é de difícil acesso, mesmo com a ajuda de dez policiais, declarou o policial.

Sobre o objeto que teria sido atirado pelos rapazes no terreno, a família afirmou não ter conhecimento. Meu marido sempre trabalhou, nunca teve envolvimento com nada errado, contou Bárbara Santana Monteiro, 22, esposa de Pablo.

Bárbara, que tem um filho de 1 ano e 3 meses e está grávida de três meses, explicou que o marido estava indo buscar o pagamento em Vila Velha quando se deparou com a polícia. Ele era muito curioso, alegre, nossos vizinhos e amigos estão todos chocados. Ninguém acredita no que aconteceu com ele, disse emocionada

Os policiais disseram que nenhum deles tinha passagem pela polícia e a moto em que eles estavam não tinha restrição de furto e roubo. O outro rapaz envolvido no acidente, de 24 anos, assinou um termo circunstanciado pelo crime por desobediência e continua internado, segundo a PM.

DONO DO CARRO ASSUSTADO

O carro em que os jovens bateram foi o do comerciante Alex Miranda, de 45 anos. A esposa dele estava dirigindo o veículo e iria até uma escola particular buscar a filha, quando a colisão aconteceu. Eles colidiram de frente. Minha mulher está bem, mas muito assustada. O pior mesmo é o psicológico, um trauma difícil, afirmou.