Jovens acusam seguranças de agressão em boate na Serra

Jovens alegam terem sidos agredidos por segurança de boate na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

A noite que era para ser de comemoração de uma festa de aniversário terminou com três jovens feridos na madrugada deste domingo (01) em uma boate localizada no bairro Eurico Salles, na Serra. Eles afirmam que foram brutalmente agredidos com coronhadas, socos e chutes por seguranças do estabelecimento. Com vários ferimentos na cabeça, uma das vítimas chegou a desmaiar e precisou ser socorrida para o hospital.

Um dos jovens, que pediu para não ser identificado, estava comemorando seu aniversário de 18 anos com um grupo de amigos. Ele afirma que a confusão começou depois que os seguranças imobilizaram um dos convidados, que estava fumando na área reservada para fumantes.

Quando viu ação dos seguranças, o jovem pegou o telefone para ligar para o pai. Foi neste momento que, segundo ele, os seguranças se aproximaram e também começaram a agredi-lo. Outro amigo tentou intervir e também foi agredido. Gabriel relata que, sem motivação, os seguranças tomaram o celular dele e de um dos amigos.

Quando vi que meu amigo desmaiou, eu ia ligar para a polícia, mas pegaram meu celular. Um deles (segurança) deu diversas coronhadas na cabeça dele. Me deram um soco no olho, tapas e chutes. Meu outro amigo viu e tentou intervir, mas parece que os seguranças ficaram ainda mais revoltados, afirmou o jovem.

O aniversariante não sabe o que motivou o início da agressão. Ele acredita que os seguranças se valeram de uma abordagem preconceituosa. Não sei porque eles fizeram isso. Acho que foi uma abordagem preconceituosa. Meu amigo, que estava fumando, não estava bem vestido como as outras pessoas que costumam frequentar lá. Não sei se é porque ele é negro. É uma boate de luxo, então os seguranças marcaram ele, disse.

Os jovens prestaram depoimento na Delegacia Regional da Serra e fizeram exame de corpo de delito no Departamento Legal de Vitória (DML). Muito machucados, eles foram para o Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra, em busca de atendimento médico. Bastante debilitado, um deles deve permanecer internado.

O OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a gerência do Khalifa Lounge afirmou que o incidente aconteceu fora da boate com outros frequentadores. Disse, ainda, que os jovens foram colocados para fora pelos seguranças após se envolverem em uma confusão por usarem drogas no estabelecimento.

Sobre a acusação do estabelecimento, os jovens negaram o uso de drogas no local.

ENTREVISTA

Aniversariante descreve como aconteceu a agressão na boate. Veja a entrevista abaixo:

Como tudo começou?

Estávamos comemorando meu aniversário de 18 anos na boate quando, de repente, na área reservada para fumantes, cinco seguranças cercaram e começaram a dar socos em um dos meus amigos. Estava ligando para meu pai quando eles vieram para cima de mim também.

Quando vi que meu amigo desmaiou, eu ia ligar para a polícia, mas pegaram meu celular. Um deles deu diversas coronhadas na cabeça dele.

Como foi a agressão?

Me deram um soco no olho, tapas e chutes. Meu outro amigo viu e tentou intervir, mas parece que os seguranças ficaram ainda mais revoltados. Meu amigo levou uma coronhada. Apanhou muito. Estão muito machucados. Estão todos no hospital recebendo o atendimento médico. Um está bastante debilitado e deve ficar internado.

Isso te revolta?

Muito. Foi uma situação constrangedora, porque marquei a comemoração do meu aniversário de 18 anos com mais de 25 pessoas no local . Era uma data muito esperada.

O que vão fazer agora?

Vamos provar nosso depoimento. Estamos com advogado e pedimos imagens das câmera da boate. Na área de fumantes tem uma câmera. Testemunhas viram que foi uma agressão sem motivo. Fizemos o Boletim de Ocorrência e o exame de corpo de delito. Ficamos muito machucados.

E os celulares?

Até agora ninguém devolveu.