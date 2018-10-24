Jovem usa redes sociais para denunciar ameaças do ex-namorado no ES

Uma estudante de 22 anos, que mora em Vila Velha, está sendo ameaçada pelo ex-namorado desde que o casal terminou, há um mês, o relacionamento de quatro anos. O homem, de 23 anos, já enviou várias mensagens para a vítima com insultos e ameaças e, nesta terça-feira (23), foi até o condomínio que a estudante mora com os pais portando um facão, dizendo que iria matá-la.

A jovem fez um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, nesta quarta-feira, em Vila Velha, e relatou também em suas redes sociais tudo o que vem enfrentando nestes últimos dias.

A gente namorou por quatro anos e eu sempre falei com ele que ele tinha que trabalhar, estudar, e ele nunca queria. Ele foi seguindo por uns caminhos que eu não concordava. Foi então que eu acabei cansando e eu não quis mais. Só que ele não aceitou o término. Hoje eu estou com uma pessoa e ele não aceita, fica me ameaçando, dizendo que vai me matar. Se não fosse meu pai estar em casa ontem (terça), ele poderia ter invadido meu apartamento e me matado. Ele tocou o interfone lá de casa para me xingar. Meu pai desceu e o viu com um facão na cintura. Eu não cheguei a vê-lo, mas meu pai o viu e ele continuou as ameaças

O ex-namorado, que ameaçava a estudante também em suas próprias redes sociais, acabou deletando um perfil que continha xingamentos e ameaças à garota.

A titular da Delegacia da Mulher de Vila Velha, delegada Carolina Brandão, explicou quais serão as providências tomadas e o que pode acontecer com o autor das ameaças, caso ele descumpra o que for imposto pela Justiça.

"Neste primeiro momento, a estudante fez o boletim de ocorrência relatando as ameaças do ex-namorado e vai trazer ainda os prints das mensagens enviadas por ele via Instagram e postadas no Twitter para a abertura do inquérito policial. Foi solicitada uma medida protetiva à Justiça que, pela gravidade das ameaças, deve sair nos próximos dias. Foi feito um pedido ainda de 'vida tranquilizadora', que é quando uma viatura da PM é solicitada a passar perto da casa da vítima, como uma ronda, para saber se há algum movimento suspeito", descreve.

Vamos intimar o autor das ameaças para ser ouvido e iremos encaminhar um relatório à Justiça. Se mesmo depois de notificado ele descumprir a medida protetiva, vamos comunicar a Justiça, e ele pode ser preso

A delegada ressalta ainda que qualquer mulher que esteja sofrendo ameaças deste tipo deve ir a uma delegacia para fazer a denúncia.

A CADA 41 MINUTOS, UMA MULHER É AGREDIDA NO ES

Eles possuem diferentes idades, níveis de educação e de poder econômico. O fato de os homens agressores e, por vezes, assassinos de mulheres estarem em todos os lugares se reflete no número de vítimas que sofrem com a brutalidade cotidiana. No ano passado, a Polícia Civil registrou 12.771 ocorrências de violência contra mulheres no Estado (incluindo visitas tranquilizadoras), o que significa que, a cada 41 minutos, uma mulher foi agredida. Em 41 casos, a situação atingiu seu ponto extremo: o feminicídio.

A CADA 24H, UM HOMEM É PRESO POR AGRESSÃO A MULHER NA GRANDE VITÓRIA

A Polícia Civil prende pelo menos um agressor de mulher em flagrante por dia na Grande Vitória. Os números são do Plantão Especializado da Mulher (PEM). No primeiro semestre de 2018, foram detidos 231 homens . Em todo o ano passado, a polícia efetuou 435 prisões.

ATENTE AOS SINAIS DE RELAÇÃO ABUSIVA

Os sinais que a mulher apresenta

1. Quando percebe que faz sempre tudo o que não quer para evitar que seu parceiro saia do controle dele. Deixar de falar ou fazer o que pensa para evitar um problema maior.

2. Depressão: a Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, que pode motivar suicídios.

3. Fobia social: perde-se a vontade de sair de casa, de trabalhar.

4. Transtornos alimentares: comer muito ou deixar de comer.





Os sinais que o homem apresenta

1. Tentativas constantes de impor sua vontade

2. Controle excessivo (dos horários, dos afazeres, das roupas e do celular da parceira).

3. Ciúmes em excesso (principalmente as mulheres mais jovens devem estar atentas. Ciúme excessivo não é sinônimo de afeto).