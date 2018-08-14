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Violência

Jovem tenta matar outro durante jogos de interclasse em Cachoeiro

Alunos entraram em pânico e o suspeito, que estava armado, fugiu quando o revólver falhou

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 15:48
Um jovem foi alvo de uma tentativa de assassinato na manhã desta segunda-feira (12) durante jogos de interclasse na quadra do bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. 
Testemunhas contaram que os jogos escolares são dos alunos da Escola Municipal Gércia Ferreira Guimarães. Os alunos entraram em pânico e o suspeito, que estava armado, fugiu quando o revólver falhou.
Por meio de nota, a Secretaria de Educação confirmou o fato e ainda disse que esta quadra é compartilhada entre a escola e comunidade e que os dois jovens não são alunos de lá. Por causa disso, a direção da escola garantiu que agora vai restringir o acesso das pessoas à quadra para evitar situações assim.

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