Jovem tenta matar outro durante jogos de interclasse em Cachoeiro

Um jovem foi alvo de uma tentativa de assassinato na manhã desta segunda-feira (12) durante jogos de interclasse na quadra do bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Testemunhas contaram que os jogos escolares são dos alunos da Escola Municipal Gércia Ferreira Guimarães. Os alunos entraram em pânico e o suspeito, que estava armado, fugiu quando o revólver falhou.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação confirmou o fato e ainda disse que esta quadra é compartilhada entre a escola e comunidade e que os dois jovens não são alunos de lá. Por causa disso, a direção da escola garantiu que agora vai restringir o acesso das pessoas à quadra para evitar situações assim.