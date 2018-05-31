Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Invasão

Jovem tenta invadir prefeitura e é detido em Vila Velha

Um vigilante do local viu o rapaz através das câmeras de videomonitoramento e acionou a Guarda Municipal

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 17:17
Crédito: Divulgação
Um jovem foi detido após tentar invadir o prédio da Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica, durante a madrugada desta quinta-feira (31). Um vigilante do local viu o rapaz através das câmeras de videomonitoramento e acionou a Guarda Municipal.
O suspeito teria passado uma parte da noite usando drogas em um motel e, por volta das 3 horas, saiu do local. Bastante alterado, ele foi correndo em direção à prefeitura, onde tentou entrar no edifício.
Segundo a guarda, ao perceber a chegada dos agentes, o rapaz tentou fugir, mas foi detido. Com ele foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína. O suspeito foi encaminhado ao DPJ de Cobilândia, em Vila Velha. 
Em 2015, um homem invadiu o prédio da prefeitura, entrou em luta corporal com um vigilante e acabou morto após ser baleado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados