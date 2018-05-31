Jovem tenta invadir prefeitura e é detido em Vila Velha

Crédito: Divulgação

Um jovem foi detido após tentar invadir o prédio da Prefeitura de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica, durante a madrugada desta quinta-feira (31). Um vigilante do local viu o rapaz através das câmeras de videomonitoramento e acionou a Guarda Municipal.

O suspeito teria passado uma parte da noite usando drogas em um motel e, por volta das 3 horas, saiu do local. Bastante alterado, ele foi correndo em direção à prefeitura, onde tentou entrar no edifício.