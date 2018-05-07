Litoral Sul

Jovem se joga no mar para fugir da polícia em Marataízes

Ele e um comparsa são suspeitos de depredar e incendiar um imóvel na cidade

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 17:26
Suspeito foi capturado pelo Corpo de Bombeiros em uma moto aquática Crédito: Capixaba News
Um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos após incendiar uma casa na localidade de Maraguá, Marataízes, Litoral Sul do Estado, na manhã desta segunda-feira (7). Após o crime, um deles ainda se jogou no mar para fugir da polícia.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou por volta das 10h30. Eles entraram no imóvel, quebraram algumas vidraças e incendiaram o local. Logo depois, fugiram a pé, mas o adolescente foi apreendido. O suspeito de 18 anos se jogou no mar para tentar fugir. Ele nadou cerca de 800 metros e foi capturado por uma moto aquática do Corpo de Bombeiros.
A dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

