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Vitória

Jovem reage a assalto, recupera bolsa e leva facada na Praia do Canto

O vendedor foi socorrido, medicado e levou 10 pontos em uma das orelhas.

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 08:56

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

19 ago 2019 às 08:56
Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução/Google Maps
Um vendedor de 20 anos levou uma facada na orelha após reagir a um assalto na madrugada desta segunda-feira (19) na Rua João da Cruz, na Praia do Canto, em Vitória. Antes de ser ferido, o jovem entrou em luta corporal com o bandido e recuperou os objetos roubados.
A vítima contou que estava com amigos em um bar na região do Triângulo quando o criminoso passou pela rua em frente ao estabelecimento. O ladrão estava em uma bicicleta de aplicativo. Alguns minutos depois, o vendedor e os amigos decidiram ir embora.
> Churrasqueiro é baleado durante assalto na Serra
“Eu estava de costas quando o bandido chegou pegando minha bolsa. Na hora, nem pensei muito e corri atrás dele e o derrubei da bicicleta. Pulei em cima e bati nele com socos até recuperar minha bolsa com meus cartões e celular”, relembrou a vítima.
Jovem reage a assalto, recupera bolsa e leva facada na Praia do Canto
O bandido conseguiu se desvencilhar e atacou o vendedor com uma faca. A vítima acabou ferida com um corte na orelha esquerda. O bandido fugiu na bicicleta.
O vendedor foi socorrido para o PA da Praia do Suá e, em seguida, transferido para o Hospital São Lucas, na Capital. Ele levou dez pontos na região do corte.
“Foi tudo muito rápido, só pensei em recuperar minhas coisas. Meus amigos ficaram sem reação. Comecei a sangrar, tive princípio de desmaio e logo fui socorrido. Essa foi a primeira vez que fui assaltado. Já saí do hospital, estou bem, apesar de tudo”, disse o jovem.
RENDIDO NA SAÍDA DE BAR
Em Cariacica, um homem de 46 anos foi rendido por um bandido armado com três facas e uma chave de fenda após sair de um bar no bairro Jardim Campo Grande. Ele contou à polícia que foi abordado ao entrar no carro dele a 1h30 desta segunda-feira (19).
Os dois entraram em luta corporal e o homem rendido foi ferido com duas facadas no pescoço e cortes no dedo da mão esquerda. O bandido fugiu e a vítima foi socorrida para o PA de Alto Lage e depois foi transferida para o Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha. 
 

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