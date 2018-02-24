Jovem quebra vidraça de loja e adolescentes furtam produtos

Relógios e celulares foram furtados da vitrine da loja Crédito: Blog Alan Gonçalves

Uma loja no Centro de São José do Calçado, na região do Caparaó, amanheceu neste sábado (24) com a fachada de vidro quebrada. O local foi alvo de um jovem de 18 anos, que quebrou a vidraça e, com outros quatro adolescentes, furtou vários celulares e relógios no interior do comércio.

O crime aconteceu por volta das 6h. Segundo o delegado de plantão de Alegre, Dedier de Carvalho, o jovem de 18 anos jogou uma pedra em direção à vidraça. Os quatro adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, entraram e furtaram relógios de marca e celulares que estavam na vitrine. Todos fugiram a pé após o crime, deixando o prejuízo estimado em quase R$ 15 mil, segundo a vítima.

O caso foi descoberto com a chegada do proprietário pela manhã, que logo acionou a Polícia Militar (PM). Com a ajuda de uma denúncia anônima, os suspeitos foram encontrados já no município de Bom Jesus do Norte, em um pasto, na zona rural.