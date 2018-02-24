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Sul do ES

Jovem quebra vidraça de loja e adolescentes furtam produtos

Crime aconteceu em São José do Calçado. Suspeitos foram pegos pela polícia em um pasto, já em Bom Jesus do Norte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 20:31

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 20:31

Relógios e celulares foram furtados da vitrine da loja Crédito: Blog Alan Gonçalves
Uma loja no Centro de São José do Calçado, na região do Caparaó, amanheceu neste sábado (24) com a fachada de vidro quebrada. O local foi alvo de um jovem de 18 anos, que quebrou a vidraça e, com outros quatro adolescentes, furtou vários celulares e relógios no interior do comércio.
O crime aconteceu por volta das 6h. Segundo o delegado de plantão de Alegre, Dedier de Carvalho, o jovem de 18 anos jogou uma pedra em direção à vidraça. Os quatro adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, entraram e furtaram relógios de marca e celulares que estavam na vitrine. Todos fugiram a pé após o crime, deixando o prejuízo estimado em quase R$ 15 mil, segundo a vítima.
O caso foi descoberto com a chegada do proprietário pela manhã, que logo acionou a Polícia Militar (PM). Com a ajuda de uma denúncia anônima, os suspeitos foram encontrados já no município de Bom Jesus do Norte, em um pasto, na zona rural.
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Ao ver a polícia se aproximar, eles começaram a jogar os objetos no local. Todos foram capturados e encaminhados para a delegacia de Alegre, acompanhados do Conselho Tutelar. Os adolescentes foram ouvidos e liberados. Já o jovem foi autuado por furto, dano ao patrimônio e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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