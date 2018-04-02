Jovem que causou acidente e baleou homem já tem passagens pela polícia

Segundo a Polícia Militar, antes de capotar com o carro que dirigia, Gustavo bateu em três veículos na Rua Amélia Tartuce Nasser. Em um dos veículos, um Chevrolet Tracker, branco, estava o administrador Plinio Ceolin Filho, 38 anos. O carro era conduzido pela esposa dele. Após a batida, o casal, que estava com a filha de 5 anos no veículo, seguiu atrás do Hyundai na tentativa de anotar a placa do veículo.

Durante a perseguição, eles presenciaram o acidente e o administrador desceu do carro na tentativa de ajudar. De acordo com testemunhas, o motorista do HB20 já saiu do veículo atirando contra Plinio. Foram diversos disparos, mas apenas um atingiu a vítima, que ficou ferida na coxa

Plinio foi socorrido para um hospital particular de Vitória, onde foi medicado e teve alta. Em seguida ele prestou depoimento na DHPP.

Gustavo foi encaminhado para DHPP, mas depois foi encaminhado para o Hospital São Lucas, pois estava reclamando de dores na altura do quadril. Até o final da noite ele ainda seguia ho hospital. Em decorrência disso não tinha prestado depoimento à polícia.

No final da noite de ontem, a mãe de Gustavo ligou para a redação, mas se recusou a falar sobre a versão da família em relação ao acidente. A advogada de defesa de Gustavo, Roberta Cordiais, também não quis se manifestar.

BUCHA DE MACONHA E PISTOLA APREENDIDAS

Segundo a Polícia Militar, uma pistola calibre 380 e uma bucha de maconha foram apreendidas com Gustavo. Ainda de acordo com a PM, o rapaz não tem porte de arma. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de bebida alcoólica.

BARULHO ENSURDECEDOR

O aposentado Robson Feres, que estava com o carro estacionado na rua, também teve o veículo atingido pelo motorista do HB20. Ele estava deitado quando ouviu o barulho do carro capotando. "Foi um barulho ensurdecedor. Quando olhei da janela o carro estava tombado e nem imaginei que tinha batido no meu. Eu vi o cara correndo atrás do rapaz e atirando. Pensei até que ele tinha matado o cara, disse.

"ELE FOI AJUDAR O CARA E O RAPAZ SAIU ATIRANDO"

O irmão do administrador baleado, Leonardo Ceolin, contou que a vítima parou para ajudar o motorista do HB20, que sacou uma arma e saiu atirando. "Ele (administrador) saiu correndo e se abaixou por entre os carros, está todo ralado porque se arrastou no chão".

Ainda de acordo com o irmão, a esposa do administrador estava na direção do carro e a vítima seguia no banco de trás com a filhinha. "Ele parou para prestar socorro porque até então não sabia o que estava acontecendo. Nisso que ele desceu do carro, o cara saiu atirando. Ele mandou a esposa correr, porque estava com a filhinha no carro. Ele falou assim com ela (esposa) dá ré, vaza, vaza".

Com informações de Gabriela Singular



