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Flexal

Jovem morre em troca de tiros com a polícia em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, Gabriel da Silva Ferreira, de 20 anos, estava armado e com buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras e rádio comunicador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 21:44

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 21:44

Marcas de balas perdidas se espalharam por Flexal II, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Um jovem identificado como Gabriel da Silva Ferreira, de 20 anos, morreu em uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares no bairro Flexal, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (8). 
Segundo a polícia, os militares faziam patrulha no local e, após passarem pela Avenida Nossa Senhora da Penha, foram recebidos a tiros por cerca de cinco homens que estavam escondidos em um beco. Os policiais teriam revidado e Gabriel acabou atingido com dois tiros na cervical e um no tórax.
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Ainda de acordo com a polícia, com o jovem foram encontradas 51 buchas de maconha, 30 pinos de cocaína, 8 pedras, um rádio comunicador e uma pistola calibre 380. Ele tinha passagem por tráfico de drogas.

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