Jovem morre em troca de tiros com a polícia em Cariacica

Marcas de balas perdidas se espalharam por Flexal II, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Um jovem identificado como Gabriel da Silva Ferreira, de 20 anos, morreu em uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares no bairro Flexal, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (8).

Segundo a polícia, os militares faziam patrulha no local e, após passarem pela Avenida Nossa Senhora da Penha, foram recebidos a tiros por cerca de cinco homens que estavam escondidos em um beco. Os policiais teriam revidado e Gabriel acabou atingido com dois tiros na cervical e um no tórax.