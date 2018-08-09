Jovem morre em troca de tiros com a polícia em Cariacica

Um jovem identificado como Gabriel da Silva Ferreira, de 20 anos, morreu em uma troca de tiros entre traficantes e policiais militares no bairro Flexal, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (8).
Segundo a polícia, os militares faziam patrulha no local e, após passarem pela Avenida Nossa Senhora da Penha, foram recebidos a tiros por cerca de cinco homens que estavam escondidos em um beco. Os policiais teriam revidado e Gabriel acabou atingido com dois tiros na cervical e um no tórax.
Ainda de acordo com a polícia, com o jovem foram encontradas 51 buchas de maconha, 30 pinos de cocaína, 8 pedras, um rádio comunicador e uma pistola calibre 380. Ele tinha passagem por tráfico de drogas.