Jovem morre eletrocutado ao tentar pegar pipa em árvore em Cariacica

O jovem Stanley Ronison de Souza Cândido, de 25 anos, morreu eletrocutado ao tentar pegar uma pipa em uma árvore, no bairro Porto Novo, em Cariacica, no início da tarde desta segunda-feira (2). A morte aconteceu durante o intervalo do jogo da Seleção Brasileira, contra o México, por volta das 12h.
Ao tentar tirar a pipa com um bastão de ferro, a vítima encostou na fiação elétrica de um poste e acabou recebendo uma descarga elétrica. Ele foi arremessado por cerca de três metros.
Uma ambulância do Samu foi acionada, tentou reanimá-lo, mas Stanley não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com a irmã, Pâmela Santos, ele era muito querido. "Estamos todos abalados. Ele era uma pessoa muito boa, trabalhador, um pai presente. A filha dele iria completar um ano e era muito apegada a ele. Por causa de uma brincadeira besta ele acabou perdendo a vida", disse.
O velório do jovem acontece ainda nesta segunda-feira (2), na Igreja Quadrangular, em Itaciba. Já o enterro acontece na terça (3), no Cemitério de Cariacica Sede. A família não divulgou o horário.
NOTA DA EDP
Procurada, a EDP, Distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, lamentou o ocorrido.
"A EDP lamenta o ocorrido e informa que não foi acionada para nenhuma ocorrência na região. A Distribuidora ressalta que em casos de acidentes com a rede elétrica, equipes técnicas são enviadas imediatamente para o local para prestar a devida assistência. A EDP reitera que em caso de ocorrência com a rede elétrica os clientes devem comunicar imediatamente à Distribuidora no 0800 721 0707".
"A EDP lamenta o ocorrido e informa que não foi acionada para nenhuma ocorrência na região. A Distribuidora ressalta que em casos de acidentes com a rede elétrica, equipes técnicas são enviadas imediatamente para o local para prestar a devida assistência. A EDP reitera que em caso de ocorrência com a rede elétrica os clientes devem comunicar imediatamente à Distribuidora no 0800 721 0707".