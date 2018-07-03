Jovem morre eletrocutado ao tentar pegar pipa em árvore em Cariacica

Stanley morreu na hora Crédito: Reprodução | Facebook

O jovem Stanley Ronison de Souza Cândido, de 25 anos, morreu eletrocutado ao tentar pegar uma pipa em uma árvore, no bairro Porto Novo, em Cariacica, no início da tarde desta segunda-feira (2). A morte aconteceu durante o intervalo do jogo da Seleção Brasileira, contra o México, por volta das 12h.

Ao tentar tirar a pipa com um bastão de ferro, a vítima encostou na fiação elétrica de um poste e acabou recebendo uma descarga elétrica. Ele foi arremessado por cerca de três metros.

Uma ambulância do Samu foi acionada, tentou reanimá-lo, mas Stanley não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a irmã, Pâmela Santos, ele era muito querido. "Estamos todos abalados. Ele era uma pessoa muito boa, trabalhador, um pai presente. A filha dele iria completar um ano e era muito apegada a ele. Por causa de uma brincadeira besta ele acabou perdendo a vida", disse.

O velório do jovem acontece ainda nesta segunda-feira (2), na Igreja Quadrangular, em Itaciba. Já o enterro acontece na terça (3), no Cemitério de Cariacica Sede. A família não divulgou o horário.

NOTA DA EDP