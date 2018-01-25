Crime

Jovem manda matar esposa do amante e é presa no Rio de Janeiro

Jéssica de Lima Silva, 23 anos, foi denunciada à polícia por seu cúmplice no crime, Dione da Silva Brito
Redação de A Gazeta

24 jan 2018 às 21:14

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 21:14

Dione e Jéssica, na delegacia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Uma jovem suspeita de mandar matar a esposa de seu amante foi presa, nesta terça-feira (23), em Araruama, na Região dos Lagos, por policiais da 118ª DP (Araruama). Jéssica de Lima Silva, 23 anos, foi denunciada à polícia por seu cúmplice no crime, Dione da Silva Brito. Neiva Paula Mendonça dos Santos, esposa do amante da criminosa, foi morta após seu marido romper com Jéssica, apontam as investigações. Tanto Jéssica quanto Dione tiveram a prisão decretada pela polícia.
O crime começou a ser desvendado após a prisão de Dione, nesta segunda-feira. Ele foi detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Em depoimento, o suspeito, que já era investigado no inquérito que apurava o homicídio, acabou confessando a morte de Neiva e apontando Jéssica como a mandante.
Dione contou aos investigadores que estava numa boca de fumo no bairro Mataruna, em Araruama, quando foi procurado por Jéssica. Ela contou que seu amante havia terminado o relacionamento e propôs a Dione que ele matasse Neiva. A acusada teria pagado pelo crime R$ 1 mil e uma TV de 42 polegadas.
Já Jéssica teve contradições em seu depoimento. Mas acabou confessando que uma prima sua havia sugerido que, com a morte de Neiva, seu único empecilho para ficar com o amante desapareceria. Ainda de acordo com Jéssica, foi a prima que a apresentou a Dione.

