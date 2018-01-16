Jovem liga para amiga durante estupro e criminoso é preso

Criminoso se rendeu após tentar escapar pelo mar e foi preso Crédito: Divulgação

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (15) em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, por estuprar uma jovem de 26 anos. A mulher havia acabado de deixar a academia, quando foi abordada pelo homem armado. Ela foi levada para um matagal da região e estuprada no local. Durante o crime, a vítima conseguiu pegar o celular e ligar para uma amiga. A jovem, que estranhou as palavras obscenas ditas pelo homem no fundo da ligação, procurou a delegacia da área e relatou o ocorrido.

De acordo com o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Bruno Gilaberte, a ação da vítima e da amiga permitiram localizar o acusado.

"Durante o ato sexual, a vítima conseguiu acionar o telefone e botar uma amiga do trabalho para ouvir. Essa amiga ouviu algumas palavras obscenas ditas ao fundo, na voz de um homem. Ela achou estranho e foi à delegacia. Lá, ela narrou o que tinha ouvido no telefone. O pessoal da delegacia viu logo que se tratava de um caso de violência sexual e traçaram a rota que a vítima pegava da academia até em casa", contou.

O delegado afirmou, ainda, que ao mapear a rota perceberam que no Pontal, que é um bairro aqui de Angra, havia um local ermo, pouquíssimo frequentado, e logo suspeitaram que, se houvesse um estupro ocorrendo no caminho dela para casa, esse crime aconteceria mais ou menos naquela região.

"Eles colocaram a amiga na viatura e foram refazendo o caminho da vítima até chegar a esse local", explicou o delegado.

A polícia achou a bicicleta da vítima e, poucos metros à frente, o criminoso e a jovem foram encontrados juntos, andando à beira da rua. Diante da abordagem, o homem atirou contra os policiais, que revidaram, e a vítima escapou. O criminoso foi baleado na perna direita, mas tentou fugir, invadindo um condomínio e chegando à praia.

"Mesmo baleado, ele pulou dentro de um condomínio e conseguiu alcançar uma praia. Os policiais continuaram no encalço. Ele mergulhou e os policiais mergulharam atrás dele até que ele se rendeu e foi capturado", contou o delegado.