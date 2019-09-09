Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovem atingida

Jovem fica ferida após tiro acidental de arma de PM em Vitória

A jovem foi atingida por estilhaços da bala. Ela foi levada para o Hospital e não teve ferimentos graves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 14:34

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 14:34

Uma jovem foi atingida por um tiro acidental depois que a arma de um soldado da Polícia Militar em serviço caiu no chão. O fato ocorreu na noite deste domingo (8), em Jardim da Penha, Vitória.
Jovem fica ferida após tiro acidental de arma de PM em Vitória
> Cabo da PM é baleado ao ajudar vizinha em Cariacica
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava próxima à viatura, quando tudo aconteceu. “Houve um disparo acidental cometido por policial no momento em que este tentou evitar a queda do armamento pessoal ao embarcar na viatura”, destacou por nota.
Tiro acidental que partiu da arma de um PM em atividade e feriu uma jovem em Vitória será alvo de investigação Crédito: Carlos Alberto Silva
A PM informou ainda que com o impacto do projétil, estilhaços feriram o braço da garota. Ela foi levada a um hospital de Vitória pelos militares. A PM esclareceu ainda que a menina não teve ferimentos graves.
> Após quatro dias sem homicídios, jovem é assassinado na Serra
Segundo a polícia, agora será feita uma apuração do que aconteceu. Enquanto isto, o soldado continua com as atividades normais.
“Os procedimentos seguintes serão instaurados no sentido de apurar o ocorrido, analisando todas as circunstâncias. Após as análises técnicas e circunstanciais, a PMES adotará as providências administrativas que forem necessárias. Preliminarmente, o armamento fora apreendido para análise e composição de dados que farão parte de futura peça apuratória. Neste ínterim, o policial militar continuará a desempenhar normalmente suas funções.”
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados