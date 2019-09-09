Uma jovem foi atingida por um tiro acidental depois que a arma de um soldado da Polícia Militar em serviço caiu no chão. O fato ocorreu na noite deste domingo (8), em Jardim da Penha, Vitória.

Your browser does not support the audio element. Jovem fica ferida após tiro acidental de arma de PM em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava próxima à viatura, quando tudo aconteceu. “Houve um disparo acidental cometido por policial no momento em que este tentou evitar a queda do armamento pessoal ao embarcar na viatura”, destacou por nota.

Tiro acidental que partiu da arma de um PM em atividade e feriu uma jovem em Vitória será alvo de investigação Crédito: Carlos Alberto Silva

A PM informou ainda que com o impacto do projétil, estilhaços feriram o braço da garota. Ela foi levada a um hospital de Vitória pelos militares. A PM esclareceu ainda que a menina não teve ferimentos graves.

Segundo a polícia, agora será feita uma apuração do que aconteceu. Enquanto isto, o soldado continua com as atividades normais.

“Os procedimentos seguintes serão instaurados no sentido de apurar o ocorrido, analisando todas as circunstâncias. Após as análises técnicas e circunstanciais, a PMES adotará as providências administrativas que forem necessárias. Preliminarmente, o armamento fora apreendido para análise e composição de dados que farão parte de futura peça apuratória. Neste ínterim, o policial militar continuará a desempenhar normalmente suas funções.”