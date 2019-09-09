Uma jovem foi atingida por um tiro acidental depois que a arma de um soldado da Polícia Militar em serviço caiu no chão. O fato ocorreu na noite deste domingo (8), em Jardim da Penha, Vitória.
Jovem fica ferida após tiro acidental de arma de PM em Vitória
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava próxima à viatura, quando tudo aconteceu. “Houve um disparo acidental cometido por policial no momento em que este tentou evitar a queda do armamento pessoal ao embarcar na viatura”, destacou por nota.
A PM informou ainda que com o impacto do projétil, estilhaços feriram o braço da garota. Ela foi levada a um hospital de Vitória pelos militares. A PM esclareceu ainda que a menina não teve ferimentos graves.
Segundo a polícia, agora será feita uma apuração do que aconteceu. Enquanto isto, o soldado continua com as atividades normais.
“Os procedimentos seguintes serão instaurados no sentido de apurar o ocorrido, analisando todas as circunstâncias. Após as análises técnicas e circunstanciais, a PMES adotará as providências administrativas que forem necessárias. Preliminarmente, o armamento fora apreendido para análise e composição de dados que farão parte de futura peça apuratória. Neste ínterim, o policial militar continuará a desempenhar normalmente suas funções.”