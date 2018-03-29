Jovem fica ferida após lutar com assaltantes em Cariacica

Bandido foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta

Uma jovem de 22 anos ficou ferida após lutar com assaltantes, na noite de quarta-feira (28), em Campo grande, Cariacica. Segundo informações da policia, a vítima estava às margens da BR 262, em frente ao terminal de ônibus, quando foi surpreendida por um casal.

O homem, identificado como Fábio Sales, 37 anos, e a comparsa dele exigiram o celular que a vítima carregava. Ela se negou a entregar e o criminoso tentou tirar dela, momento em que a vítima entrou em luta corporal. A mulher que ajudava o assaltante tentou pegar a mochila da jovem.

No meio da briga, a moça foi jogada no chão. Populares viram a cena e conseguiram deter o bandido. A comparsa dele conseguiu escapar e ainda não foi identificada pela polícia.

A PM foi acionada e conduziu Fábio para a Delegacia Regional de Cariacica. Com ele foi apreendida uma faca. Em depoimento, o criminoso afirmou que estava sob efeito de drogas e que não se lembrava de nada. A vítima apresentava lesões no joelho, pescoço e braços.