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Tráfico

Jovem é preso em flagrante com 1kg de cocaína no Aeroporto de Vitória

O jovem de 19 anos vinha de Cuiabá, no Mato Grosso, e foi flagrado durante a fiscalização de rotina do aeroporto

Publicado em 31 de Agosto de 2019 às 06:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2019 às 06:16
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas na noite desta sexta-feira (30), no Aeroporto de Vitória. Segundo a Polícia Federal, o jovem que vinha de Cuiabá, Mato Grosso, foi pego com 1kg de pasta base de cocaína junto ao corpo, durante a fiscalização de rotina do aeroporto.
Jovem é preso em flagrante com 1kg de cocaína no Aeroporto de Vitória
Ainda de acordo com informações da Polícia Federal, o passageiro é de Mirassol D'Oeste, Mato Grosso, e foi encaminhado ao sistema prisional estadual. A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.
Jovem é preso em flagrante com 1kg de cocaína em Aeroporto de Vitória Crédito: Polícia Federal

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