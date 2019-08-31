Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas na noite desta sexta-feira (30), no Aeroporto de Vitória. Segundo a Polícia Federal, o jovem que vinha de Cuiabá, Mato Grosso, foi pego com 1kg de pasta base de cocaína junto ao corpo, durante a fiscalização de rotina do aeroporto.
Jovem é preso em flagrante com 1kg de cocaína no Aeroporto de Vitória
Ainda de acordo com informações da Polícia Federal, o passageiro é de Mirassol D'Oeste, Mato Grosso, e foi encaminhado ao sistema prisional estadual. A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.