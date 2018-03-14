Jovem é preso com seis quilos de maconha em Guaçuí Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Um jovem de 18 anos foi preso com seis quilos de maconha na tarde desta terça-feira (13) na localidade de São Romão, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó. A ação ocorreu após denúncias. A droga estava dentro de um latão ao lado de uma construção.

De acordo com a Polícia Militar, a informação era de que um homem estaria vendendo drogas em um sítio da região. Ao chegar no local, encontraram Vitor Silva de Paula, que tentou esconder material para embalar drogas dentro de uma construção de madeira destinada a guardar arreios para cavalo.

Dentro da construção foram encontradas duas balanças de precisão e duas cápsulas vazias de munição calibre 38. Ao lado da construção, em um terreno, foi encontrado um latão, que estava enterrado com seis tabletes inteiros de maconha e mais quatro pedaços grandes da mesma droga.

Durante as buscas, pelo menos quatro motocicletas chegaram na entrada do sitio, mas saíram em alta velocidade ao ver as viaturas. Testemunhas contaram que se tratavam de pessoas que pretendiam comprar drogas.