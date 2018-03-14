Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico

Jovem é preso com seis quilos de maconha em Guaçuí

A droga estava enterrada dentro de um latão

Publicado em 14 de Março de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 13:28
Jovem é preso com seis quilos de maconha em Guaçuí Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um jovem de 18 anos foi preso com seis quilos de maconha na tarde desta terça-feira (13) na localidade de São Romão, zona rural de Guaçuí, na região do Caparaó. A ação ocorreu após denúncias. A droga estava dentro de um latão ao lado de uma construção.
De acordo com a Polícia Militar, a informação era de que um homem estaria vendendo drogas em um sítio da região. Ao chegar no local, encontraram Vitor Silva de Paula, que tentou esconder material para embalar drogas dentro de uma construção de madeira destinada a guardar arreios para cavalo.
Dentro da construção foram encontradas duas balanças de precisão e duas cápsulas vazias de munição calibre 38. Ao lado da construção, em um terreno, foi encontrado um latão, que estava enterrado com seis tabletes inteiros de maconha e mais quatro pedaços grandes da mesma droga.
Durante as buscas, pelo menos quatro motocicletas chegaram na entrada do sitio, mas saíram em alta velocidade ao ver as viaturas. Testemunhas contaram que se tratavam de pessoas que pretendiam comprar drogas.
Vitor foi encaminhado para a delegacia de plantão de Alegre, onde foi autuado em flagrante por tráfico e levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados